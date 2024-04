Filip oštro o Alanu: U njegovoj glavi jedino još moja baka nije bacila oko na njega

U prošloj epizodi 'Braka na prvu' vidjeli smo kako Alan škica tuđe supruge, a ponovno je u fokus došao i kandidat Filip. Naime, Alanova supruga Danijela rekla je da je on zgodan dečko, dok Alan smatra da je Filip bacio oko na Danijelu.

Filip je nakon epizode u razgovoru za RTL.hr rekao da on ima svoju ženu i ne baca oko ni na koga. A o komentarima da se Tamara zagledala u Alana rekao je ovo:

"Ne znam zna li Alan uopće govoriti istinu, u njegovoj glavi jedino još moja baka nije bacila oko na njega", rekao je.

Podsjetimo , u prošloj epizodi smo vidjeli da se Marko se divio Danijeli što trpi nekoga kao što je Alan koji je nimalo ne poštuje jer se upucava ostalim ženama te je zaključio da je egocentrik koji stalno želi pažnju. No i kad su stigli kući, Alan je nastavio po svom. „Nikolina je preniska za mene tako da je otpisujem, žena od Filipa - možda, ali Filip s njom ne želi, a ona s njim želi pa se tu ne želim petljati… Plava cura koja je imala naočale danas nešto je puno uz mene, ali rekao sam joj da ima muža. Ona mi je rekla da nema, znači, top“, rekao je Alan.

VEZANI ČLANCI:

Alan je rekao Danijeli da su mu ostali dečki pohvalili ženu i njezino tijelo, a nju je iživciralo što priča s njom, a prije večere nije htio razgovarati. „Kad ideš razgovarati sa mnom, ako se dereš i vrištiš na mene, ja za takve razgovore nisam“, rekao je Alan dok je Danijela izjavila da nikada nije vrištala na njega. „Ne možeš baš toliko zabrijati, krivo pročitati, krivo doživjeti nekakvu situaciju. Znači, to je bila bezočna laž, još su upaljene kamere“, rekla je Danijela i nastavila: „Ne znam uopće što reći, u šoku sam da netko može prepričati situaciju na ovaj način i promijeniti toliko raspoloženja i osobnosti u minuti.“ Nikolina i Anton također su rekli da im se nije svidjelo Alanovo ponašanje, no on je nastavio prigovarati Danijeli. „Ti si pred kamerama jedna osoba, a kad kamere odu, druga. Ti si takva glumica da to svijet nije vidio“, rekao je i nije dopustio Danijeli da išta kaže jer joj je stalno upadao u riječ.

VIDEO Jole o putovanju u Dubai: 'Sve je skupo, ali bitno mi je da djeca osjete različitost kultura'