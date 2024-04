Popularna starleta šokirala priznanjem: 'Silovana sam u parku sa sedam godina'

Bivša manekenka i britanska medijska zvijezda, Katie Price (45), otkrila je u novom podcastu naziva 'How To Fail with Elizabeth Day' kako je silovana u parku kada je imala samo sedam godina, navodi Daily Mail.

- Silovana sam u parku kad sam imala sedam godina. Jednom su me zamalo i oteli. Pa mi se dogodilo da sam radila s jednim fotografom kojemu je policija pokucala na vrata. Naime, drogirao je djevojke milkshakeovima, ali ja to nikad nisam pila kada bi mi ponudio - rekla je Price voditeljici.

- Jednog dana mi je rekao: 'Želim da budeš gola u bijeloj mokroj košulji', a ja sam najprije odbila. Kasnije sam prihvatila - dodala je te otkrila kako ju je prvi dečko zlostavljao, a drugi prevario. - Prvi dečko me pretukao, drugi mi je poderao odjeću i morala sam gola ići zvati mamu, onda me sljedeći prevario - izjavila je.

- Nitko od njih nije bio zdrav, a vi postajete nesigurni i to postaje otrovno. Da muškarci nisu bili u mom životu, ne bi se dovela do bankrota niti bi bila psihički zlostavljana. To ima veze s muškarcima. Silovanje mi nije smetalo sve dok nisam radila intervju s Piersom Morganom i bilo mi je neugodno. Plakala sam jer nikad o tome nisam razmišljala, ali očito mi je smetalo - dodala je.

Tijekom intervjua kojeg je dala 2021. za The Sunday Times Magazine priznala je da je to potresno iskustvo utjecalo na njezine odnose s muškarcima. - Ono što mi se dogodilo kao djetetu također je dio toga. Kažu da sam zato slaba na muškarce - priznala je i navela da joj je majka uvijek čuvala leđa.

Znala se pojaviti u mojoj kući i rekla bi mom dečku: 'Imaš li posao? Ili ćeš se samo baciti na moju kćer?'. Nemilosrdna je i ispada da je uvijek u pravu", kazala je Katie. Osvrnula se i na zastrašujući događaj kada su nju i njezinu obitelj napali u Južnoj Africi 2018. godine.

Napadači su Katie izbacili iz vozila dok je putovala iz Johannesburga u Swaziland. Lopovi su im uzeli prijenosna računala, putovnice, gotovinu, fotoaparate, nakit i nikada nisu uhićeni. - Junior, Princess, ja i filmska ekipa. Držali su pištolje uperene u nas, a tip me je neprimjereno dodirivao na stražnjem sjedalu. Kćer je završila na psihoterapiji - rekla je.

Katie je također podijelila da joj je dijagnosticiran ADHD: - Donosim pogrešne odluke i stvarno sam nevina i lakovjerna - zaključila je.

Bivšu manekenku koju mnogi pamte po estetskim operacijama i burnom životu, mediji su često prikazivali kao 'lik iz crtića'. Danas je majka petero djece, a njen sin invalid Harvey je jedina osoba koja ju nikada nije osuđivala. Iako joj je život pun trauma i obilježen seksualnim zlostavljanjima, odbija dopustiti da je ta iskustva definiraju kao osobu.

Ove godine proglasila je bankrot po drugi put, i to zbog neplaćenog poreza vrijednog više od 750 tisuća britanskih funti. Price, koja je prethodno proglasila bankrot 2019., duguje 761.994,05 funti poreznoj i carinskoj upravi Velike Britanije.

