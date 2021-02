Enis Bešlagić objavio fotografiju snimljenu prije 18 godina, pogledajte kako je tada izgledao

Glumac Enis Bešlagić, kojeg gledamo u RTL-ovoj seriji "Blago nama" objavio je fotografiju koja je snimljena 2003. godine kada je u filmu 'Gori vatra' utjelovio Faruka i u ovih zadnjih 18 godina popularni glumac promijenio je imidž i frizuru, ali i dalje je ostao jednako duhovit i genijalan u svakoj ulozi koje se primi. Uz ovu fotografiju stavio je i hashtag koji koristi često #nikoganemrzimsamonekogaboljevolim.

- Nije teško odabrati Mešu za neki citat. Shvatio sam da ne trebam izmišljati svoje uzrečice kad su ljudi već izmislili neke dobre priče. Smatram da postoje ljudi koji gledaju loše u ljudima, a ja gledam ono dobro i u kategoriji sam ljudi koji vole ljude. - rekao nam je nedavno Enis u intervju objašnjavajući zašto baš taj citat potpisuje pod objave. Ispričao nam je tada i kako izgledaju snimanja serije tijekom pandemije i kakav je njegov lik Jadranka u seriji "Blago nama".

- Što se tiče “novog normalnog”, uvijek se čovjek boji da ne prekinu snimanje jer je to onda stvarno dugo razdoblje ako na tih 15-ak dana moraš napraviti pauzu i čekati. No, pazimo se, ekipa nosi maske i dezinficiramo sve živo. Atmosfera je super, što dulje radimo, to bolje usvajamo likove. Moj lik je Hrvat iz Bosne, dolazi iz Dervente. Ja sam izabrao lokaciju Derventa jer mnogo Dervenćana živi u Zagrebu. To je lik koji je snalažljivost povukao iz srednje Bosne, a koja mu super dolazi tu u Zagrebu gdje se ljudi ne znaju snaći u nekim situacijama kroz koje je on morao proći jer je prošao rat. Ima on dosta svojih jarana, zadržao je svoje veze, a bavi se najbitnijim zanimanjem – traženjem posla. Kad mu kažeš: “Našao sam ti posao’’, nije baš najsretniji.- rekao je Bešlagić.

Foto: instagram