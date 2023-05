Do zadnjeg časa nisu znali hoće li biti pozvani, a ovo je pravi razlog zašto Meghan neće doći na krunidbu

Nakon puno nagađanja i rasprava oko dolaska princa Harryja (38) na krunidbu kralja Charlesa, koja je zakazana za početak svibnja, oglasila se i Buckinghamska palača. Naime, iz palače su potvrdili kako će princ doći na krunidbu svog oca i biti mu podrška, no da s njim u pratnji neće biti njegova supruga Meghan Markle (41). Ona će s njihovom djecom, dječakom Archijem i djevojčicom Lilibeth, ostati u Kaliforniji, piše BBC. Mediji navode i da će Meghan proslaviti Archiejev rođendan, koji će nepuniti četiri godine baš na dan krunidbe.

Harry će se, s druge strane, pridružiti više od 2000 uzvanika koji će 6. svibnja biti u Westminsterskoj opatiji. Prvi će to biti put da se rezervni princ susreće s članovima kraljevske obitelji nakon što su objavljeni njegovi memoari pod naslovom 'Spare' ('Rezerva').

Iz Palače su kazali i da su princa i Meghan kontaktirali e-mailom puno ranije vezano za dolazak na krunidbu. No, do nedavno nije bilo jasno hoće li oni doći ili ne. Ipak, princ neće ostati slaviti krundbu, već će se isti dan vratiti kako ne bi propustio Archijevu proslavu.

Podsjetimo, napetost u kraljevskoj obitelji postoji zbog tajni koje su Harry i njegova supruga otkrili u raznim televizijskim showovima, ali i on u svojim memoarima. Harry je uz brojne optužbe upućene kraljevskoj obitelji u svojim memoarima pričao i o sukobu svoje supruge i princeze od Walesa, Kate Middleton, pisao je i fizičkom obračunu s bratom zbog Meghan, kao i o broju ljudi koje je ubio na dužnosti u Afganistanu. Ovo su samo neki od detalja kojih su se dotakli, a Harry je u svojim memoarima iznio još mnogo toga. Harry i Meghan ranije su dali i intervju Opri Winfrey u kojem su iznijeli brojne optužbe na račun kraljevske obitelji.

Inače, krunidba će trajati tri dana, odnosno od 6. do 8 . svibnja, a sve će se odvijati u Westminsterskoj opatiji. Samu krunidbu će predvoditi nadbiskup Canterburyja. Prije glavne svečanosti bit će i procesija od Buckinghamske palače do opatije, pa onda još jedna procesija, u kojoj će se Charlesu i Camilli pridružiti i ostali članovi kraljevske obitelji. Tada će svi zajedno izaći na balkon palače, gdje će supružnici biti okrunjeni. Ovo su samo neki detalji o krunidbi koji su ranije dospjeli u javnost, a strani mediji ranije su pisali kako, Charlesov mlađi sin, princ Harry neće biti na balkonu tijekom krunidbe kralja i kraljice supruge s ostatkom obitelji. Naime, kako oni navode, na balkonu je dopušteno biti samo zaposlenim članovima obitelji, a Harry, kao i princ Andrew to više nisu, jer ne obnašaju službene dužnosti. Britanski mediji su pisali kako će Harry sjediti u 10. redu.

To naravno nije čudno, jer Harry se već neko vrijeme javno obračunava sa svojom obitelji, a ozmeđu ostalog napisao je u svojim memoarima da je njegov otac, kralj Charles III., ljubomoran na njegovu "sjajnu i očaravujuću" suprugu Meghan te da mu također smeta količina publiciteta koju dobivaju William i Kate. U svojoj dugo očekivanoj autobiografiji "Spare", Harry piše da mu je otac rekao da "nema novca na bacanje" kako bi njega i Meghan financijski potpomagao jer se bojao da će mu "očaravajuća" američka glumica ukrasti svu pozornost.

On tvrdi da je sadašnji kralj Charles III. to "već prije iskusio da nije htio dozvoliti da mu se to ponovi", aludirajući na pažnju koju je u javnosti uživala pokojna Diana, princeza od Walesa.

Nakon vjenčanja, dok su Harry i Meghan kao članovi kraljevske obitelji obavljali službene dužnosti, Charles ih je financijski potpomagao, ali to je prekinuto nakon što se par preselio u SAD.

U knjizi se također navodi da je kralj nevoljko pristao potpomagati Williama i Kate iako je zarađivao milijune od lukrativnog vojvodstva u Cornwallu.

Prijenos krunidbe kalja Charlesa III u subotu od 12 sati pratite uživo na portalu, Facebooku i YouTube kanalu Večernjeg lista.