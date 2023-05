Vesna Dragojević: Oliver i Jasmin su se uvijek natjecali tko je više ribe ulovio

Jasmin Stavros bio je vrhunski bubnjar i prije nego je ostvario uspješnu karijeru kao pjevač svirao je bubnjeve s brojnim glazbenicima naše estrade, pa tako i s Oliverom Dragojevićem čija se udovica Vesna Dragojević prisjetila kada su se upoznali i u čemu su se voljeli natjecati izvan glazbenih voda te je uputila izraze sućuti obitelji pokojnog Jasmina Stavrosa.

- Kad je Oliver ostavio Trubadure i išao svirat u Supetar s grupom More, 1973. godine, to ljeto je svirao svaku večer u hotelu Vila Maria, Stavros je s njima svirao bubnjeve. Tada sam Stavrosa prvi put srela i upoznala, on je stvarno bio vrhunski bubnjar. Kasnije kad je Oliver otišao u solo karijeru, Stavros ga je pratio par godina, bio je u njegovom pratećem bendu. Znali su igrati na karte, zezat se... - ispričala je Vesna Dragojevića u razgovoru za Slobodnu Dalmaciju. Stavros i Dragojević svoju su ljetnu oazu imali na otoku Korčuli i natjecali su se tko će uloviti više ribe te su se prema riječima Vesne Dragojević često sretali na Korčuli i Palagruži.

- Staki je isto volio loviti ribu! Oliver je bio bolji ribar, ali dobro, Stavros je manje i lovio. Znali su nekad ići na Palagružu skupa lovit ribu‘. Oliver je uvik lipo govorio o njemu. Bili su dobri, nisu se poslije puno družili, ali Oliver ga je jako cijenio - rekla je Vesna. Jasminov sin Milo na Facebooku se oprostio od svog oca koji je u 69. godini izgubio bitku s karcinomom kostiju koji mu je dijagnosticiran prije manje od dva mjeseca.

"Adio. pape!" napisao je Milo i objavio fotografiju osmrtnice. Posljednji ispraćaj popularnog glazbenika bit će u subotu, 6. svibnja u Splitu na groblju Lovrinac u 12.30 sati, a vrijeme slavljenja mise zadušnice bit će objavljeno nakon pogreba. U osmrtnici obitelj je uputila i posebnu zahvalu svima koji su bili uz njih. "Zahvaljujemo svima koji su bili uz nas u teškim trenutcima, posebice liječnicima i medicinskom osoblju Sestara milosrdnica, Rebro i Jordanovac u Zagrebu i svećenicima", napisala je ožalošćena obitelj.