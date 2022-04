Danijela Dvornik odgovorila svima koji se čude njezinoj odluci: Kao da sam sebe kaznila a ne nagradila luksuzom

Danijela Dvornik prošle godine je odlučila preseliti se na otok Brač gdje njezina obitelj već godinama ima vikendicu koju je preuredila, prodala stan u Zagrebu i uredila je kuću u Sutivanu u kojoj sada uživa i život na otoku joj godi i nije joj jasno zašto je ljudi neprestano ispituju zašto se odlučila na ovaj potez.

- Često naletim na ljude koji me začuđeno zapitaju: Zašto si otišla na otok? Je li ti dosadno? Kako proživljavaš zimu? Kao da sam otišla na pusti otok, gdje nema ljudi, udaljen miljama od prve civilizacije. Kao da sam sebe kaznila a ne nagradila luksuzom koji se zove “živjeti po svom”. Svaki život kao i svako mjesto koje odaberemo ima svojih vrlina i mana. Važno je imati izbor i osjećati se dobro i zadovoljno. Možda bi svi trebali prestati tražiti tuđe mane, prestati se uspoređivati sa drugima i imati velika očekivanja. Možda je spas u jednostavnom življenju života. Uživati u trenutku i svemu sto taj trenutak pruža. Biti ovdje i sad. Ja sam odavno shvatila i još sam u fazi prihvaćanja da ne mogu biti ono što nisam, da mogu biti samo “ja”. Na tom svom putu prihvaćanja sebe , mnogo sam ljudi i stvari odbacila ili bolje rečeno sami su nestali nekim prirodnim putem bez žaljenja i propitkivanja. Prigrlila sam onu “ go with flow”. Sve što treba otići, pustim i ne pokušavam se s tim boriti jer vjerujem da postoji razlog. Život spaja i razdvaja ljude s razlogom. Naučila sam i još jednu važnu stvar u životu “nije ljubav nekoga zadržati po svaku cijenu, ljubav je otpustiti iako ti je teško “. - objasnila je Danijela u novoj objavi na Instagramu. S njezinim razmišljanjem složila se većina pratitelja i poručili su kako uživaju u njezinim otočkim objavama kroz koje vide koliko uživa.

- Vi živite moj san, oduvijek sam željela živjeti na otoku. Uživam i upijam svaki djelić Vaših objava, uljepšaju mi dan. Zato,samo naprijed i sretno. Bravo Danijela! Ovo je jednostavna i velika mudrost koju si napisala. Vidi se da ti godi život na otoku. I ja živim na jednom otoku i prolazim isto… - poručili su joj neki od pratitelja.

