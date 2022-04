Ivana Mišerić se prisjetila mame: 'Teže mi je nego prošlo proljeće, vjerojatno jer je sada sve stvarnije'

Radijska voditeljica Ivana Mišerić (36) na svojim se društvenim mrežama prisjetila svoje pokojne majke povodom njezinog rođendana. Ivana je svojoj mami Bubi posvetila emitivnu objavu, a pokazala je i neke fotografije iz djetinjstva.

- Godina se okrenula. Često mi je teže nego prošlo proljeće, vjerojatno jer je sada sve stvarnije… Mozak se primirio. Na trenutke i pomirio sa svime što je smrt napravila životu. Zastrašujuće je koliko se bol ne da van. Ali pričam ti o tome svaki dan. Zašto mi živi razgovaramo s onima kojih nema? Valjda nam služi kao analgetik, flaster, persen, prigušivač…. - započela je te dodala da se mame sjeti svakih nekoliko minuta u raznim situacijama.

- Dok samujem, dok radim, u društvu, usred razgovora, pjesme, za vrijeme jela, dok se smijem, gledam sunce i tražim te u njemu, u snovima svako malo… Tu si. Ima nešto veliko u tome kako 'vozim' to svoje postojanje i ti si sa mnom unutra, a da nitko ni ne zna koliko često mi 'blicaš'. Ni kojim intenzitetom, niti na kojim mjestima. Ne mogu ni znati jer neću im ni reći. To je naša sila. Oživljavam uspomene, samo da te čim više imam u tom neimanju. Da, dug je put suza, rekli su mi, ti si to nabolje znala. Razumijem sve. Stavile smo ti lijepe ružice za rođendan. Jučer ti je i Buca bila. Teško je mama. Nije da se žalim, ali praznina me stišće. Potegnut ću i za tebe ovaj život! Bit će sve ok. Sretan ti rođendan Bubice moja. Kako te samo volim - napisala je Ivana uz objavu.

U komentarima su joj mnogi pisali riječi podrške, među kojima su njezina kolegica Nives Ivanišević, Mirta Šurjak, glumica Katarina Baban, Viktorija Rađa, pjevač Saša Lozar i voditelj Dalibor Petko.

Podsjetimo, radijska voditeljica odlučila je svojoj majci odati počast i zanimljivom tetovažom. Ivana je odmah ispod srca istetovirala posljednje tri riječi koje joj je uputila majka. "Bolonjez je gotov", natpis je na tetovaži koja krasi Ivanino tijelo.

- Njen rukopis. Njena zadnja poruka. Svakakvi dani se vrte, ali budem sretna jer u svakom novom tražim i pronalazim oblike u kojima bi bila uz mene. Najbliže srcu slovima, u srcu sva ljubav i sjećanja, cijela u meni… Ova mi je najdraža, ova je baš moja. Od mene za Bubicu - poručila je emotivna voditeljica u opisu fotografije na Instagramu na kojoj pokazuje tetovažu.

