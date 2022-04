Televizijski voditelj javio se iz bolnice: 'Da nisam došao ovdje, bio bih živ još samo nekoliko sati'

Televizijski voditelj Martin Roberts (58) na svojem je Twitter profilu podijelio što mu se dogodilo u srijedu. Naime, Roberts je otišao u bolnicu Bath u Velikoj Britaniji zbog bolova u prsima.

– Došao sam ovdje i rekli su mi da imam veliku količinu tekućine oko srca, što zaustavlja njegov rad – rekao je u videu koji je objavio gdje je prvo pokazao bolnički krevet.

– Da se liječnici nisu toga riješili, što jesu jučer navečer tijekom hitne operacije, moglo je postati zaista ozbiljno. Mislim ozbiljno kao mogao sam biti živ još samo nekoliko sati - objasnilo je i dodao da je zahvaljujući nebesima i dobrim anđelima sad tu gdje je.

- Postoji mnogo drugih komplikacija do kojih može doći kao posljednica svega, ali prebrodit ćemo ih. Nastavit ću vas obavještavati – poručio je u snimci.

So. Bit of a shocker. Thankfully I'm here to tell the tale…🙏

Brojni pratitelji uputili su mu podršku te poželjeli brzo ozdravljenje, a jedna od njih je i njegova kolegica Lucy Alexander. „O moj Bože, šaljem ti najveći zagrljaj ikad. Volim te“, poručila mu je televizijska zvijezda. „Moj Bože, kakav šok. Zastrašujuće. Želim ti da se u potpunosti oporaviš“, pisali su mu pratitelji.

Inače, Roberts je poznat po vođenju britanskog lifestyle showa 'Homes under the Hammer', a i on sam je stručnjak za nekretnine te je imao i svoju emisiju naziva 'Home Rule with Martin Roberts'. Martin je vodio i druge lifestyle emisije poput emisije o putovanjima 'Wish you were here', a sudjelovao je i u celebrity izdanju emisije Masterchef, kao i game showu 'Hole in the Wall'.

