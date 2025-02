Biste li je prepoznali? U Big Brotheru se ljubila s Blaće, a danas vodi potpuno drukčiji život daleko od očiju javnosti

Sanja Kvastek prije 20 godina bila je jedan od natjecateljica hrvatskog 'Big Brothera'. Tada je imala 23 godine i svojim izgledom odudarala je od drugih kandidata. Imala je dječju frizuru i njegovala alternativni stil, zbog čega je zaokupila pažnju gledatelja. Mnogi se sjećaju i da se poljubila s Antonijom Blaće.

– Poljubac s Antonijom očito je digao mnogo prašine s obzirom na to da živimo u državi u kojoj se i danas, u 21. stoljeću, gotovo 20 godina od prvog BB-a, na to gleda čudno i ponekad osuđujuće. Godinama sam išla na Zagreb Pride i danas također podržavam različitosti u svim segmentima. Treba ljude prihvaćati takvima kakvi jesu – otkrila na je ranije Sanja koja je povremeno čuje s nekim stanarima, a najčešće s Egle. Nakon što je show završio, neki natjecatelji su ostali vidljivi u javnom životu, dok su se drugi odlučili povući i voditi život daleko od kamera.

Foto: Youtube Screenshot

Sanja je napisala zbrku erotske poezije, no nakon toga, s obzirom na to da nije baš aktivna na društvenim mrežama, potpuno je nestala iz fokusa javnosti. Magistrirala je povijest, no posao u struci je teško naći, a rad u školi joj nije predstavljao neki izazov. Još uvijek njeguje alternativni stil, no sada to radi smanjenim intenzitetom.

Zaposlena je u privatnoj tvrtki te se bavi prodajom i marketingom, a također je i jedna od začetnica mobilne aplikacije Drink&Pick na kojoj korisnici mogu upoznati nove prijatelje, ali i vidjeti listu aktualnih događanja u većim hrvatskim gradovima.

– Aplikacija D&P primarno služi za izlaske i druženje s ljudima. Sadrži opciju Eventi te prenosi glazbena događanja u najvećim hrvatskim gradovima. U isto vrijeme u realnom vremenu aplikacija nudi kartu grada, omogućava korisnicima da se u Drink modu povežu sa svojim prijateljima te u svakom trenutku mogu na karti vidjeti nalazi li se netko od prijatelja negdje u blizini. Ona je ujedno i svojevrsna društvena mreža jer omogućava korisnicima chatanje. Pick mode osmišljen je za dejtanje, potpuno je odvojen od Drink moda, tako da korisnici koji ne žele dejtati nisu vidljivi nikome u Pick modu. Pick mode funkcionira slično Drink modu, korisnici ispunjavaju svoj profil, profil osobe kakvu žele upoznati te im aplikacija nudi kompatibilne korisnike, ali za razliku od drugih dating aplikacija, Drink&Pick nudi korisnicima informaciju gdje se (u kojem lokalu, kafiću, noćnom klubu, restoranu…) u realnom vremenu nalaze kompatibilne osobe te omogućava komunikaciju s njima. Drugim riječima, skraćuje vrijeme potrage, što smatramo da je današnjoj mladeži jedan od imperativa, jer ne vole gubiti vrijeme, naučeni su da informacije dobivaju odmah i sada. Ukratko, aplikacija nudi u realnom vremenu informacije o glazbenim događanjima u blizini i informacije gdje se nalaze korisnikovi prijatelji kao i kompatibilne osobe za dejtanje – rekla je Sanja.

