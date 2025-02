U Istanbul treba ići punih novčanika i praznih kofera, a vratiti se praznih novčanika i punih kofera

Istanbul, jedini grad na svijetu koji se prostire na dva kontinenta, predstavlja jedinstvenu turističku destinaciju gdje se prošlost i sadašnjost susreću u fascinantnom spoju. Kao nekadašnja prijestolnica dvaju velikih carstava - Bizantskog i Osmanskog - ovaj grad više od 1700 godina služi kao most između Istoka i Zapada. Njegova povijest seže preko 2.500 godina unazad, što ga čini pravim muzejem na otvorenom. Najpoznatije znamenitosti, poput Aje Sofije, Plave džamije i Topkapi palače, svjedoče o slavnim epohama i kulturnim slojevima koji su oblikovali grad. Najpoznatiji simbol grada, Aja Sofija, predstavlja vrhunac bizantske arhitekture. Izgrađena u 6. stoljeću kao crkva, kasnije pretvorena u džamiju, a danas ponovno aktivna džamija, fascinira posjetitelje svojom monumentalnom kupolom i jedinstvenim spojem islamske i kršćanske umjetnosti. Sultanahmet džamija, poznatija kao Plava džamija, impresionira svojim šest minareta i više od 20.000 plavih keramičkih pločica po kojima je dobila ime. Izgrađena početkom 17. stoljeća, i danas služi kao aktivno mjesto molitve. Nekadašnja rezidencija osmanskih sultana danas je muzej koji čuva neprocjenjivo blago, uključujući sultanske dragulje, svete relikvije i umjetnička djela. Posebno je zanimljiv harem, gdje su živjeli sultan i njegova obitelj. Jedan od najboljih načina za doživljaj Istanbula je krstarenje Bosforom, koje pruža jedinstvenu perspektivu grada. Tijekom plovidbe mogu se vidjeti povijesne vile, palače i dvije impresivne viseće mostove koji povezuju Europu i Aziju. Puna dojmova iz Istanbula nedavno se vratila i Danijela Pintarić, pjevačica i članica ansambla kazališta Komedija.

- Istanbul mi je već dulje vremena na popisu mjesta koja želim posjetiti, najviše zbog svoje bogate povijesti. Volim prekrasne destinacije, ali one koje su značajne za našu civilizaciju su mi posebno privlačne. Mogu satima razgledavati muzeje i građevine, upijati priče koje pričaju i zamišljati ljude i događaje uz koje su vezani. No moja prijateljica (i kolegica iz kazališta) Kristina Habuš je bila inicijator da to ovaj put bude baš Istanbul, a ja sam se složila. Na put smo išli preko naše omiljene agencije, imali smo direktan let tamo i nazad, smješteni smo u hotelu s četiri zvjezdice u četvrti Beyoglu (poznatiju kao Pera) te smo uz našeg vodiča imali i lokalnog. U pet dana, koliko smo proveli u Istanbulu upoznali smo sve važnije znamenitosti, ali i uživali u lokalnim delicijama, shoppingu i druženju s vodičima i odličnom ekipom iz grupe, kazala nam je Danijela i otkrila što su sve posjetili.

- Posjetili smo tri džamije - Sulejmaniju, Plavu džamiju i najnoviju i najveću džamiju Camlica iz 2019. godine koja može primiti 63.000 vjernika te sadrži i muzej, umjetničku galeriju, knjižaru, konferencijsku dvoranu, umjetnički atelje i podzemnu garažu za 3000 vozila. Uz to smo posjetili i raskošne palače Topkapi i Dolmabahce, koje su, svaka u svoje vrijeme, bile rezidencije sultana, predivan prostor Cisterne Bazilike, sagrađene u 6. st.,koja je gotovo 1000 godina vodom opskrbljivala nekadašnji Konstantinopol. Obavezan je bio posjet Egipatskoj tržnici koja pršti bojama raznih začina, čajeva, slastica, nakita, tkanina i keramike te slavnom Grand Bazaaru na kojem možete kupiti uistinu svašta, pogotovo ako ste u lovu na jeftinije markirane stvari - od originala do nevjerojatnih kopija. Posjetili smo i živopisnu četvrt Balat, popeli se na srednjovjekovnu kulu Galata s koje puca predivan pogled na Istanbul i otišli na krstarenje Bosporom. Sve ove destinacije bih preporučila obići, osobito ako imate više vremena. Ako nemate, preporučujem umjesto tri džamije posjetiti samo jednu (s obzirom na to da su slične) te nikako ne propustiti ući u Aju Sofiju. Od svega nabrojenog jedino me krstarenje Bosporom nije oduševilo, ali vjerujem da je doživljaj kudikamo ljepši u toplijim mjesecima - rekla je pjevačica koja ima i savjete za one koji putuju u Istanbul.

- Kažu da u Istanbul treba ići punih novčanika i praznih kofera, a vratiti se praznih novčanika i punih kofera. Zanemarila sam to jer nisam baš od shoppinga na putovanjima, obično kupujem samo suvenire za sebe i meni bliske ljude, ali moram reći da bih idući put slijedila taj savjet. I to ne toliko zbog jakih brendova koji se na Grand Bazaru mogu dobiti po znatno jeftinijim cijenama, a niti zbog sjajnih kopija torbica razvikanih marki, nego zbog iznimno kvalitetnih proizvoda od kože koji se u Istanbulu mogu kupiti i po 5 puta manjoj cijeni nego inače. Isto vrijedi i za krznene komade, za one koji to vole. Odjevne komade od kože vam mogu napraviti i po mjeri u roku od jednog dana - kaže naša sugovornica. Zanimalo nas je i je li probila čuvene turske specijalitete.

- Vodim se onom starom - kada si u Rimu, ponašaj se kao Rimljanin. Obožavam uroniti u kulturu i običaje mjesta koja posjetim, a to se posebno odnosi na hranu. Turska kuhinja nam je bliska, iz nje su potekli i mnogi specijaliteti koji su popularni u našoj regiji, poput bureka, sarmi, čorbi, ćevapa i baklava. No ipak su tu i neke razlike u sastojcima koje tursku kuhinju čine drugačijom i posebno ukusnom. Recimo baklave mi inače nisu drage, ali u Istanbulu sam se u njima doslovno "davila". Nakon što su nas prvi dan u restoranu konobari počastili čajem i sutlijašem (desertom najbližim riži na mlijeku), svaki smo ga dan jeli. Priprema turske kave kod njih je poseban ritual pa svakako preporučujem to iskustvo, a meni se svidio i sahlep, pripremljen od praha biljke iz roda orhideje - dodala je Danijela i otkrila nam je li je nešto posebno iznenadilo, ali i kakvi su stanovnici Istanbula.

- Zapanjila me veličina grada, jer mu doslovno ne vidiš kraj, gdje god pogledao. Sam grad je vrlo intenzivan, u svojim bojama, okusima, zvukovima, užurbanosti i temperamentu. Svidjela mi se energija grada, jedino se u pet dana koliko sam bila tamo nisam uspjela priviknuti na nasrtljivost trgovaca na tržnicama. To ostavljam za sljedeći posjet. I mali savjet kod cjenkanja - ako kažete da ste iz Bosne, dobit ćete još bolju cijenu i budite uporni - ponekad vam je neće spustiti sve dok se ne okrenete i blefirate da vas proizvod više ne zanima. Stanovnici su iznimno ljubazni i uslužni. Istina da trgovci na ulicama i tržnicama mogu biti malo naporni, ali generalno su svi vrlo dragi i iznimno ljubazni. Kada smo u četvrti Balat tražili poznate raznobojne stepenice jedna nas je slučajna prolaznica vodila ulicama sve do njih. A bilo je i onih koji su prepoznali naš jezik pa bi nam se obraćali s "Dobar dan" i "Izvolite" - rekla je Danijela Pintarić kojoj su, kaže, putovanja sve važnija u životu.

- Osim što mi pružaju odmor od stresa i svakodnevice, proširuju mi horizonte i višestruko me obogaćuju - iskustvima, spoznajama, ljepotom, druženjima i uspomenama. Putovanja su jedna od onih stvari kojima se možeš i trebaš nagraditi, nešto u što uložiš, a vrati ti se višestruko. U Istanbul bih se voljela vratiti da vidim unutrašnjost Aje Sofije i da odem na tursku večeru, uz tradicionalni zabavni program, što sam ovaj put propustila.

Od mjesta koje još nisam posjetila, rado bih vidjela Atenu i cijelu Grčku, drevne lokacije u Egiptu i Južnoj Americi, Petru u Jordanu, Barcelonu, Toscanu i Portugal. Za početak.

