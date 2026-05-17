Jeste li primijetili čudne gestikulacije Lelekica tijekom proglašenja glasova u finalu Eurovizije?

Snimka hrvatske ekipe iz green rooma na Euroviziji privukla je veliku pozornost na društvenim mrežama, ponajviše zbog geste koju su članice naše grupe Lelek pokazale pred kamerama. Riječ je o pokretu u kojem se palac pritisne o kažiprst, a koji se na TikToku i među pripadnicima generacije Z često povezuje s izrazom "clock it". U internetskom žargonu ta se fraza koristi kao znak potvrde, naglašavanja ili prepoznavanja određenog trenutka. U slobodnom prijevodu mogla bi značiti: "to je to", "pogođeno" ili "vidite o čemu je riječ". Sam izraz "clock it" potječe iz queer, drag i ballroom-kulture, gdje glagol "to clock" znači primijetiti, "pročitati" ili razotkriti nešto što na prvi pogled možda nije očito. Zahvaljujući TikToku, reality emisijama i viralnim memeovima, posljednjih je godina postao dio svakodnevnog rječnika generacije Z. Ipak, važno je naglasiti da izraz i sama gesta nemaju isto izvorno značenje. Portal Them navodi kako se "clock it" često pogrešno povezuje s pokretom prstiju poznatim kao "finger clap", iako su fraza i gesta u početku imale odvojena značenja.

Prema pisanju Washington Posta, upravo je taj tihi pokret spajanja palca i prsta populariziran na ballroom-sceni, osobito unutar crnačkih i latinoameričkih LGBTQ+ zajednica, gdje je služio kao diskretan znak podrške, odobravanja i zajedništva. Danas se ta gesta prepoznaje kao poza samopouzdanja i svojevrsni generacijski znak, osobito među pripadnicima generacije Z.

VIDEO Javile su nam se Lelekice iz Beča! Evo što su poručile publici u Hrvatskoj

Da je pokret postao viralan i među domaćom publikom, pokazuje i činjenica da je tutorijal za njegovu izvedbu objavila i sama članica Leleka, Korina Olivia Rogić.