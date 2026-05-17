Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 115
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#LELEK
#EUROSONG
#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Vatreni
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
UŽIVO
Ovo je čovjek u bijegu nakon ubojstva
Policija: Opasan je i vjerojatno naoružan
FOTO Mjesto stravičnog zločina u Drnišu: Specijalci opkolili ulicu, dignut je i helikopter
Nižu se detalji zločina koji je potresao Drniš: Muškarac ubio mladog dostavljača?
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
NOVI TREND

Jeste li primijetili čudne gestikulacije Lelekica tijekom proglašenja glasova u finalu Eurovizije?

Foto: HRT
1/18
VL
Autor
Vecernji.hr
17.05.2026.
u 19:30

Riječ je o pokretu u kojem se palac pritisne o kažiprst, a koji se na TikToku i među pripadnicima generacije Z često povezuje s izrazom "clock it".

Snimka hrvatske ekipe iz green rooma na Euroviziji privukla je veliku pozornost na društvenim mrežama, ponajviše zbog geste koju su članice naše grupe Lelek pokazale pred kamerama. Riječ je o pokretu u kojem se palac pritisne o kažiprst, a koji se na TikToku i među pripadnicima generacije Z često povezuje s izrazom "clock it". U internetskom žargonu ta se fraza koristi kao znak potvrde, naglašavanja ili prepoznavanja određenog trenutka. U slobodnom prijevodu mogla bi značiti: "to je to", "pogođeno" ili "vidite o čemu je riječ". Sam izraz "clock it" potječe iz queer, drag i ballroom-kulture, gdje glagol "to clock" znači primijetiti, "pročitati" ili razotkriti nešto što na prvi pogled možda nije očito. Zahvaljujući TikToku, reality emisijama i viralnim memeovima, posljednjih je godina postao dio svakodnevnog rječnika generacije Z. Ipak, važno je naglasiti da izraz i sama gesta nemaju isto izvorno značenje. Portal Them navodi kako se "clock it" često pogrešno povezuje s pokretom prstiju poznatim kao "finger clap", iako su fraza i gesta u početku imale odvojena značenja.

Prema pisanju Washington Posta, upravo je taj tihi pokret spajanja palca i prsta populariziran na ballroom-sceni, osobito unutar crnačkih i latinoameričkih LGBTQ+ zajednica, gdje je služio kao diskretan znak podrške, odobravanja i zajedništva. Danas se ta gesta prepoznaje kao poza samopouzdanja i svojevrsni generacijski znak, osobito među pripadnicima generacije Z.

VIDEO Javile su nam se Lelekice iz Beča! Evo što su poručile publici u Hrvatskoj
1/2

Da je pokret postao viralan i među domaćom publikom, pokazuje i činjenica da je tutorijal za njegovu izvedbu objavila i sama članica Leleka, Korina Olivia Rogić.

Ključne riječi
Korina Olivia Rogić Lelek Eurovizija Eurosong showbiz

Komentara 1

Pogledaj Sve
BH
Bhorna
20:02 17.05.2026.

Generacija Z - oštećena generacija (od tiktoka) "clock it" uz auto-tune

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!