FOTO Lelekice ludovale s pobjednicom Eurovizije! Ovo otkriva sve detalje njihova odnosa

Nakon što je Bugarska proglašena pobjednicom ovogodišnje Eurovizije, slavlje se nastavilo i iza pozornice. Na službenom profilu grupe Lelek, koja je ove godine predstavljala Hrvatsku, osvanula je snimka koja je ubrzo privukla pažnju njihovih pratitelja i obožavatelja natjecanja. Na snimci se članice hrvatske skupine druže s bugarskom pobjednicom Darom te grčkim predstavnikom Akylasom. U opuštenoj atmosferi, daleko od natjecateljske napetosti koja obilježava finalnu večer, izvođači su pokazali da Eurovizija nije samo borba za bodove, nego i mjesto susreta, povezivanja i stvaranja novih glazbenih prijateljstava. U jednom trenutku svi su se zajedno grupno zagrlili, a zatim su zaplesali i zapjevali. Vesela scena odavala je dojam pravog eurovizijskog zajedništva, po kojem je ovo natjecanje godinama prepoznatljivo. U pozadini se mogla čuti pjesma Choke Me rumunjske predstavnice, zbog čega se čini da je snimka nastala upravo tijekom finalne večeri, dok je atmosfera u dvorani još bila na vrhuncu. Posebno je zanimljivo to što su se na istoj snimci našli predstavnici nekoliko različitih zemalja, i to u trenutku neposredno nakon proglašenja pobjednika. Takvi prizori često postanu omiljeni među fanovima Eurovizije jer pokazuju drugu stranu natjecanja, onu spontaniju, topliju i manje formalnu. Iako se na pozornici svaka zemlja bori za što bolji plasman, iza kulisa se često stvaraju prijateljstva koja nadžive samo natjecanje.

Podsjetimo, skupina Lelek u finalu je osvojila ukupno 124 boda. Od stručnih žirija diljem Europe dobile su 53 boda, dok im je publika dodijelila 71 bod. Hrvatskim predstavnicama bodove su, među ostalima, dodijelili stručni žiriji iz Luksemburga, Azerbajdžana, Estonije, Njemačke, Portugala, Crne Gore, Grčke i Finske. Takav rezultat pokazuje da je hrvatski nastup imao svoje poklonike i među žirijima i među publikom. Premda se Lelek nije približio samom vrhu ljestvice, plasman u finale i osvajanje više od stotinu bodova svakako su značajan uspjeh, osobito u konkurenciji brojnih upečatljivih nastupa i snažnih favorita.

Na kraju su hrvatske predstavnice natjecanje završile na 15. mjestu. Ipak, sudeći prema snimci objavljenoj nakon finala, članice Leleka večer su zaključile u odličnom raspoloženju, slaveći ne samo vlastiti nastup nego i pobjedu kolegice iz Bugarske. Upravo takvi trenuci podsjećaju zašto Eurovizija, osim glazbenog spektakla, ostaje i jedno od najprepoznatljivijih mjesta susreta različitih kultura, jezika i glazbenih stilova.

