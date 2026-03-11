Naši Portali
Svečano

Duchess predstavio dio nove kolekcije na Superbrands partyju

VL
Autor
Večernji.hr
11.03.2026.
u 11:32

Ekskluzivno događanje je okupilo istaknute predstavnike poslovne zajednice, brojne uzvanike iz javnog života te lidere najuspješnijih kompanija na tržištu

U ambijentu zagrebačkog Riverside Gardena održan je Superbrands 2025 party, ekskluzivno događanje koje je okupilo istaknute predstavnike poslovne zajednice, brojne uzvanike iz javnog života te lidere najuspješnijih kompanija na tržištu. Večer ispunjena elegancijom, vrhunskom glazbom i sofisticiranom atmosferom bila je posvećena slavlju snage brendova i poslovne izvrsnosti. Superbrands je globalna organizacija koja već više od 30 godina djeluje u preko 90 zemalja svijeta, a njezina licenca jedno je od najprestižnijih priznanja u svijetu brendinga. Dobiti titulu Superbrands znači potvrdu kvalitete, reputacije i povjerenja koje brendovi uživaju među potrošačima. Na svečanoj ceremoniji dodjele plaketa ove su godine priznanje ponijele kompanije: 24sata, Beach family camping Šimuni, Tikveš vinarija, Bilić-Erić Security, Eurovilla agencija za nekretnine, Nomadic travel, Bobis, Dalmare shopping centar , Gaia naturelle, Apoteka hr, Tommy, Ljekarne Lukačin, Makromikro grupa, Catering Lisak i Fravero company, koje su svojim radom, kvalitetom i snažnim tržišnim identitetom zaslužile mjesto među najuglednijim brendovima.


Program je svečano otvorila harfistica Doris Karamatić, čije su elegantne glazbene interpretacije savršeno uvele goste u atmosferu večeri, dok je cijeli događaj s puno šarma i profesionalnosti vodila voditeljica Emina Pršić. Posebnu čar večeri donijela je glazbena diva Danijela Martinović, ovogodišnje zaštitno lice Superbrandsa, koja je svojim spektakularnim nastupom oduševila okupljene i dodatno podigla glamuroznu atmosferu događanja. Jedan od najupečatljivijih trenutaka večeri bila je modna revija brenda Duchess,vlasnice Snježane Schillinger, čija je nova kolekcija izazvala oduševljenje publike i donijela dozu visoke mode na ovu prestižnu poslovnu večer.
U ozračju vrhunske energije, prestiža i elegancije, uz brojne goste iz poslovnog i javnog života, Riverside Garden pretvorio se u mjesto gdje su se susreli uspjeh, inspiracija i snaga brendova.


 
Ključne riječi
showbiz modna revija superbrands duchess

