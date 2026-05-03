Kontroverze, golišave scene i milijuni na računu: Tko je zapravo ova atraktivna plavuša koja ne prestaje šokirati javnost

O njoj se šuška i glasno govori, osobito s početkom emitiranja treće sezone iznimno uspješne i gledane serije "Euphoria". Riječ o Sydney Sweeney, čiji lik u novim epizodama snima sadržaj za odrasle, a provokativne scene u kojima se pojavljuje najprije u kostimu psa, a zatim u odjeći s dječjim motivima, podijelile su obožavatelje i izazvale burne reakcije. No, Sydney na kritike odmahuje rukom, a na premijeri serije izjavljuje kako smatra da je njezin lik "lud" i da će ove sezone poduzeti drastične korake kako bi dosegla slavu. Upravo to, kako ne bira sredstva do cilja, mnogi zamjeraju i glumici, u posljednje vrijeme i poduzetnici, koja sve što dotakne pretvara u zlato. Tako će i ovaj put financijski profitirati od aktivnosti svog lika na ekranu. U sceni s psećom tematikom, nosi lisice, ovratnik i povodac, ali i smeđi svileni korzet koji dolazi izravno iz glumičine vlastite linije donjeg rublja, Syrn. Koja je, treba li to uopće reći, već razgrabljena.

Sydney Sweeney predvodi novi val nadolazećih glumačkih zvijezda. Opisana je kao "hollywoodska It djevojka" čiji brend obuhvaća glumu, promocije i modu, koja često koristi utjecaj društvenih medija. I očito ih koristi pametno, jer danas slovi za najtraženiju hollywoodsku plavušu, a sve što je snimila proteklih godina ostvarilo je ogroman uspjeh. Trenutačno živi svoje snove: ima zavidnu glumačku karijeru, vlasništvom nad sve uspješnijom produkcijskom kućom, 40 milijuna dolara na računu i sve to u dobi od samo 29 godina. No, upućeni kažu da nikada nije izgledala kao netko kome će uspjeh pasti u krilo, i upravo u tome leži ključ njezine privlačnosti. U industriji koja često proizvodi zvijezde preko noći, ona je izgradila karijeru sloj po sloj, gotovo tvrdoglavo, kao da unaprijed zna da će joj svaka prepreka kasnije dati dodatnu težinu.

Pripada onoj rijetkoj generaciji glumica koje su uspjele spojiti klasični hollywoodski san s modernom, digitalno oblikovanom stvarnošću slave. Njezin put nije bio brz ni jednostavan, ali upravo zbog toga danas djeluje autentično, gotovo kao lik koji bi sama mogla igrati - ambiciozna, svjesna svojih mana i spremna riskirati. Rođena 1997. godine u američkoj saveznoj državi Washington, odrasla je daleko od glamura Los Angelesa. Majka Lisa radila je kao odvjetnica za kazneno pravo, a otac Steven u ugostiteljstvu i obitelj nije imala nikakve veze s filmskom industrijom. No, njihova kći bila je dijete koje je stalno tražilo izazove. Bavila se sportom, bila disciplinirana i natjecateljski nastrojena, ali istovremeno je osjećala da postoji nešto više od onoga što joj je okolina nudila. Gluma nije bila logičan izbor - bila je gotovo nemoguća opcija. Ipak, upravo je ta "nemogućnost" postala njezin motiv.

FOTO Naš poznati par zajedno je 25 godina: Prekinuli su nakon pet mjeseci, on se oženi drugom ali ljubavi su dali novu šansu

Očekivano, njezina odluka da postane glumica kod kuće nije dočekana s oduševljenjem. Kao tinejdžerica je, prema vlastitim riječima, svojim roditeljima prezentirala detaljan poslovni plan zašto bi se trebali preseliti u Kaliforniju kako bi ona mogla pokušati uspjeti u glumi. Nije to bila impulzivna odluka, nego strateški potez. "Napravila sam im PowerPoint prezentaciju. Znala sam da moram biti ozbiljna ako želim da me shvate ozbiljno", izjavila je svojedobno. Taj potez bio je prvi znak njezine upornosti, koja će kasnije postati njezin zaštitni znak. Obitelj se preselila u "tvornicu snova", no dolazak u Kaliforniju nije odmah podrazumijevao uspjeh. Naprotiv, uslijedile su godine audicija, odbijanja i malih uloga koje su često prolazile nezapaženo. Koncem prošle godine otvoreno je progovorila o pritisku koji si je nametnula u to vrijeme, kao tinejdžerica u Hollywoodu, okrivljujući sebe za financijske probleme i razvod svojih roditelja. Ubrzo nakon preseljenja, naime, obitelj se suočila s velikim financijskim poteškoćama. "Moj tata je izgubio posao", izjavila je. "Moja obitelj je podnijela zahtjev za bankrot kad sam imala 16 godina. Podnijeli su zahtjev za razvod, a ja sam osjećala da je velik dio toga moja krivnja jer sam ih dovela u grad i preokrenula im cijeli život, i dugo sam krivila sebe."

Karijeru je otpočela pojavljujući se u popularnim serijama, kao što su "Sluškinjina priča", "Heroji" i "Zločinački umovi", ali u epizodnim ulogama koje nisu jamčile ništa osim iskustva. Dok su neki od njezinih vršnjaka brzo dolazili do velikih prilika, ona je učila kako funkcionira industrija iznutra. Upijala je, učila na setu, promatrala starije kolege i polako gradila svoje mjesto u industriji. Nije bila instant zvijezda, nego netko tko je godinama radio "iza kulisa" prije nego što je došao pravi trenutak. Pravi proboj dogodio se kada je dobila ulogu u seriji "Euphoria", gdje je utjelovila Cassie Howard - lik koji je istovremeno ranjiv, nesiguran i očajnički željan ljubavi, a ta kompleksnost bila je ono što ju je izdvojilo. Njezina izvedba nije bila samo estetski privlačna, nego emocionalno razotkrivajuća.

"Cassie nije savršena. Ona donosi loše odluke, ali ja razumijem zašto. I mislim da je to ono što publika osjeti. Željela sam da ljudi razumiju zašto Cassie radi to što radi, čak i kad se s tim ne slažu", izjavila je. Upravo ta sposobnost da izazove empatiju bez uljepšavanja učinila ju je jednim od najzanimljivijih lica svoje generacije. Publika i kritika brzo su reagirali. Odjednom više nije bila samo još jedna mlada glumica, nego netko o kome se govori, analizira i raspravlja. Uslijedile su nominacije za prestižne nagrade, naslovnice magazina i sve veća prisutnost u javnosti. No uspjeh je donio i svojevrsni paradoks. Što je više bila priznata kao glumica, to je više bila percipirana kroz prizmu fizičkog izgleda.

FOTO Prepoznajete li slavnog glumca s fotografije? Kao dječak je radio na groblju, život ga nije mazio

Mediji su je počeli predstavljati kao simbol seksualnosti, često zanemarujući njezin rad. Umjesto da to ignorira, Sidney je odlučila otvoreno govoriti o tome. "Ljudi često zaborave da sam ja glumica. Fokusiraju se na moje tijelo, a ne na moj rad. To može biti frustrirajuće. To je dvosjekli mač. Zahvalna sam na pažnji, ali želim da ljudi vide i moj trud", rekla je. Umjesto da bježi od te slike, pokušala ju je redefinirati - koristeći svoju vidljivost kako bi istaknula vlastiti talent i ambiciju. Ta iskrenost joj je donijela dodatnu dimenziju u očima publike. Nije pokušavala biti savršena, nego stvarna. Govorila je o pritiscima, nesigurnostima i očekivanjima koja dolaze s uspjehom. U svijetu gdje se često prezentira samo savršena verzija života, ona je nudila nešto drugačije.

Nakon "Euphorije", njezina karijera se počela širiti u više smjerova. U seriji "Bijeli lotus" pokazala je da može funkcionirati i u ansamblu, a u filmskoj industriji počela je dobivati sve ozbiljnije projekte, ali ono što je možda još važnije - počela je preuzimati kontrolu. Osnivanjem vlastite produkcijske kuće napravila je jasan korak prema dugoročnoj karijeri. Nije htjela biti samo izvođač, nego i kreator. "Ako čekam da mi netko drugi ispriča priče koje želim, možda ih nikada neću dočekati", rekla je.

Prvi veći filmski projekt bila joj je sporedna uloga u filmu "Bilo jednom... u Hollywoodu", u kojem je nastupila s Bradom Pittom, Margot Robbie i Leonardom DiCaprijem, a producirala je i igrala glavnu ulogu u filmu "Samo ne ti" s Glenom Powellom. Koliki je uspjeh njime ostvarila, najbolje govori podatak da je u film uloženo samo 25 milijuna dolara, a od tada je uprihodio astronomskih 219 milijuna! "Sav uspjeh dugujemo obožavateljima. Oduševilo me koliko su se gledatelji zaljubili u film i to što je sav marketing dolazio s njihove strane", rekla je glumica. Uslijedio je angažman s Dakotom Johnson u filmu "Madame Web". Malo je reći da je ovaj uradak podbacio jer je, nakon uloženih 80 milijuna dolara, jedva dogurao do 100 milijuna zarade, a negativni komentari kritičara i publike redali su se jedan za drugim. Film se kiti mizernom ocjenom 3,9 na IMDb-u.

Novi debakl doživjela je i s indie horor filmom "Immaculate", ali kritičari su i u najoštrijim komentarima isticali da mu je ona bila jedina svijetla točka. No, uspjehe je požnjela ulogama u projektima poput romantične komedije "Anybody But You" i trilera "The Housemaid", za koji je plaćena 7,5 milijuna dolara. Film koji je temeljen na istoimenom romanu, a u kojem glumi uz Amandu Seyfried, postao je njezin najuspješniji projekt dosad, kada je prošle godine zaradio 396 milijuna dolara na kino blagajnama, a nastavak je već u produkciji, u kojem bi se ona trebala ponovno pojaviti. Istodobno, čini se da priprema teren za rad na što više filmova iz svoje produkcijske kuće Fifty-Fifty Films.

"Volim sudjelovati u donošenju odluka, imati kreativan utjecaj na one koje mogu pomoći projektu, bilo da se radi o liku, proračunu ili vremenskom okviru, ili bilo čemu što mogu učiniti kako bi projekt uspio. Volim sudjelovati u razmišljanju i rješavanju problema jer je to poput slagalice - stalno pokušavate povezati sve te dijelove u cjelinu", izjavila je. Progovorila je i o "Edenu", filmu s Judeom Lawom, a koji je izazvao razne komentare zbog scena seksa i golotinje. No Sweeney s time nema nikakvih problema. "Znam da sam ja navijala za ovo. Uvijek sam za scene seksa i prikaz tijela ako je to bitno za priču i za lik. Mislim da je Jude napravio veliku stvar jer je riječ o moćnom filmu", istaknula je.

Zagovornica je i toga da žene u filmskoj industriji više podupiru jedne druge, ali sa žaljenjem ističe da je to rijetkost u stvarnosti, baš kao što su ranije isticale glumice Anne Hathaway i Jennifer Lawrence. "Vrlo je obeshrabrujuće vidjeti žene kako omalovažavaju druge žene, posebno kada one uspješne iz različitih područja svoje industrije gledaju mlađe talente koji naporno rade - nastojeći ostvariti svoje snove - i zatim pokušavaju obezvrijediti i diskreditirati njihov trud. U ovoj industriji svi govore da imamo potporu jedne u drugima. Ništa se od toga ne događa. Sve je to lažno i paravan za sve ostale stvari koje govore iza tuđih leđa", izjavila je.

Privatno, Sidney je zanimljiva upravo zato što ne pokušava biti misteriozna, ali ipak uspijeva zadržati granice. Javnosti je poznata njezina ljubavna priča s Jonathanom Davinom, koja je do raskida bila relativno diskretna, a trenutačno je u vezi s glazbenim mogulom Scooterom Braunom.

FOTO Možete li vjerovati? Ovako je Dominik izgledao kada je ušao u 'Život na vagi'

Jedan od najzanimljivijih aspekata njezine osobnosti je njezina opsesija radom. Često govori o tome kako si ne može priuštiti stagnaciju. Financijski aspekt njezina života također je bio tema o kojoj je otvoreno pričala, razbijajući mit o luksuzu, tvrdeći kako iza vidljive pozlate stoji konstantna potreba za radom, planiranjem i održavanjem pozicije. No, velik dio njezina financijskog uspjeha uopće nije došao od njezine glume, već od niza partnerstava s brendovima kao što su Armani Beauty, Miu Miu, Laneige i Kérastase. Nezaboravno je, dakako, kada je postala predmet kontroverzi zbog svoje reklamne kampanje za American Eagle traperice, što je možda izazvalo pomutnju javnosti, ali nije naštetilo njezinu bankovnom računu.

Kontroverza je bila u tome što je reklama "I have great jeans" protumačena kao rasistička zbog igre riječima, "great genes". American Eagle zauzeo je snažan stav protiv negativnih reakcija. Izvan glume, njezina strast prema restauraciji automobila djeluje gotovo kontradiktorno njezinom javnom imidžu. Dok je na ekranima često glamurozna i emotivna, u privatnosti uživa u mehaničarskom radu, učenju i fizičkom angažmanu. "Volim razumjeti kako stvari funkcioniraju. To me smiruje", rekla je o svom hobiju.

U intervjuima često govori o osjećaju da još uvijek mora dokazivati svoju vrijednost. Taj "outsider" mentalitet, iako je već postigla ogroman uspjeh, ostaje prisutan. "Nikad ne želim doći do točke gdje mislim da sam 'stigla'. To je opasno", izjavila je. U svijetu koji brzo stvara i jednako brzo zaboravlja zvijezde, Sidney Sweeney djeluje kao netko tko razumije dugoročnu igru. Njezina karijera nije izgrađena na jednom velikom trenutku, nego na nizu pažljivo odabranih koraka. Ona je istovremeno proizvod modernog Hollywooda i njegov kritičar, netko tko koristi pravila igre, ali ih i preispituje.

Možda je upravo zato toliko zanimljiva - jer nije lako definirati što točno predstavlja. Nije samo glumica, nije samo javna figura, nije samo simbol generacije. Ona je kombinacija svega toga, ali i nešto više: osoba koja svjesno oblikuje vlastiti put, bez obzira na očekivanja. I dok njezina priča traje, već sada je jasno da nije riječ o prolaznom fenomenu. Postoji nešto u njezinoj upornosti, samosvijesti i spremnosti na rizik što sugerira dugovječnost. U industriji koja se stalno mijenja, ona ostaje fokusirana, gotovo tvrdoglava u svojoj viziji.