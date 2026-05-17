UŽIVO
Ovo je čovjek u bijegu nakon ubojstva
Policija: Opasan je i vjerojatno naoružan
FOTO Mjesto stravičnog zločina u Drnišu: Specijalci opkolili ulicu, dignut je i helikopter
Nižu se detalji zločina koji je potresao Drniš: Muškarac ubio mladog dostavljača?
VELIKA TRAGEDIJA

Drniški reper oprostio se od ubijenog maturanta, emotivnom porukom nikog nije ostavio ravnodušnim

17.05.2026.
u 18:00

Velika tragedija zavila je u crno grad Drniš, ubijen je mladić koji je dostavljao pizzu, a policija još uvijek intenzivno traga za ubojicom Kristijanom Aleksićem. Od preminulog se oprostio drniški mladi reper Peki.

Velika tragedija koja se dogodila u Drnišu duboko je potresla cijeli grad. Od ubijenog mladića na društvenim se mrežama oprostio i drniški glazbenik Josip Pekas, javnosti poznatiji kao Peki, čije su riječi dodatno oslikale tugu, šok i nevjericu koja se nadvila nad Drnišem. "Večeras naš grad ne spava. Svitla gore ko i svake druge večeri, ali ništa više nije isto. Jedan mladi život ugašen je prerano. Brutalno i besmisleno. Momak od samo 19 godina izašao je zaraditi pošteno svoj kruh. Dostaviti nekome hranu. Odraditi smjenu i vratiti se kući. Imao je planove. Snove, ljude koji su ga voljeli. Imao je cijeli život ispred sebe. A sada ga više nema...", napisao je poznati treper te nastavio:

"Najstrašnije je pomisliti na trenutak kada je njegova obitelj shvatila da se neće vratiti. Na tišinu koja je nastala nakon poziva kojeg nijedan roditelj ne bi smio primiti. Na praznu sobu. Nepročitane poruke. Nedovršene planove i život koji je stao u jednoj noći. A još je strašnije znati da je ovo napravilo isto govno koje je već jednom oduzelo nečiji život. Večeras ne plače samo jedna obitelj. Plače cili grad. Jer svi osjećamo istu tugu, isti šok i isto pitanje. Zašto je opet moralo završiti ovako? Paočivaj u miru, dječače. Grad plače za tobom", napisao je Peki.

Podsjetimo, jake policijske snage, među kojima su i pripadnici specijalne policije, intenzivno tragaju za 50-godišnjim Kristijanom Aleksićem iz Drniša. On se sumnjiči za ubojstvo 19-godišnjeg dostavljača pizze, koji je, prema dosad poznatim informacijama, ubijen u subotu oko 23 sata na terasi Aleksićeve obiteljske kuće. Na mladića je tada ispaljeno više hitaca iz vatrenog oružja. Zbog potrage za osumnjičenim policija je blokirala šire područje Drniša. Pretpostavlja se da se Aleksić sklonio na gusto pošumljeni teren, pa se potraga provodi i uz pomoć dronova. Situaciju pratite ovdje.

Peki Drniš ubojstvo showbiz

