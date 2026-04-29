Nevjerojatno, svijet je u čudu što je kralj Charles poklonio Trumpu! Mnogi su iznenađeni

Prvi dan državnog posjeta Charlesa III Sjedinjenim Američkim Državama, ujedno i njegov prvi otkako je stupio na prijestolje, protekao je u znaku potvrđivanja "posebnog odnosa" između dviju zemalja. Ipak, uz svečani ton i diplomatsku uglađenost, nije nedostajalo ni suptilnih poruka upućenih američkom predsjedniku Donaldu Trumpu. Posebnu pozornost privukao je dar koji je britanski monarh uručio domaćinu tijekom svečane večere u Bijeloj kući, simboličan predmet s pažljivo promišljenom porukom. Dan je započeo susretom ispred Bijele kuće, a kako je odmicao, 77-godišnji kralj i dvije godine stariji predsjednik Amerike demonstrirali su srdačan odnos. Razmjenjivali su komplimente o zajedničkoj povijesti i kulturnim vezama, uz povremene šale koje su na trenutke imale i blago provokativan prizvuk. Vrhunac večeri bio je dar koji je Charles uručio Trumpu, veliko mjedeno zvono s ugraviranim predsjednikovim imenom, namijenjeno dugogodišnjem poznaniku s kojim dijeli više od dva desetljeća kontakata. Iako na prvi pogled skromnije od luksuznih poklona kakve su druge države darivale Trumpu, poput Katara i njegova Boeinga 747, ovo zvono nosi znatno dublju simboliku. Riječ je o povijesnom predmetu s britanske podmornice iz Drugog svjetskog rata, nazvane H.M.S. Trump, koja je imala važnu ulogu u osiguravanju pomorskih putova i jačanju savezništva u borbi protiv nacizma.

Kralj Charles, koji je i sam služio u Kraljevskoj mornarici, pojasnio je kako je podmornica odigrala ključnu ulogu u operacijama na Pacifiku, podsjetivši na snagu transatlantskog saveza koji je doveo do poraza Njemačke i Japana. Naglasio je da zvono predstavlja njegov osobni dar predsjedniku te dodao kako bi trebalo ostati trajni simbol zajedničke prošlosti i obećavajuće budućnosti dvaju naroda. U tom je trenutku ubacio i neočekivanu, suptilnu dosjetku: "Ako nas ikada budete trebali, samo pozvonite", rekao je, aludirajući na dugu tradiciju vojne i obavještajne suradnje između saveznika. Ta je opaska, međutim, nosila i dublji kontekst. Nedavno je Trump kritizirao britanskog premijera Keir Starmer zbog suzdržanosti u vezi s američko-izraelskim vojnim angažmanom protiv Irana, pri čemu je podcijenio britansku mornaricu i njezine kapacitete. U tom svjetlu, dar s povijesne podmornice koja je nekoć štitila i američke interese može se protumačiti kao diskretan podsjetnik na zajedničku prošlost i doprinos Velike Britanije.

Kralj se u govoru osvrnuo i na nedavne izjave predsjednika, uz dozu britanskog humora: "Primijetili ste, gospodine predsjedniče, da bi Europa danas govorila njemački da nije bilo Sjedinjenih Država. Dopustite mi da dodam kako biste vi, bez nas, možda govorili francuski", našalio se, izazvavši smijeh okupljenih. Unatoč duhovitim i povremeno oštrim opaskama, govor je završio u pomirljivom tonu. Charles je istaknuo ključnu ulogu američkog vodstva u obnovi Europe nakon rata i obrani slobode, naglasivši da taj doprinos Ujedinjeno Kraljevstvo, kao i on osobno, nikada neće zaboraviti.