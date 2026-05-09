Naša pjevačica otkrila kako je izgubila 23 kg u 8 mjeseci: 'Jedna stvar bila je ključna'

Velike prekretnice u životu često započinju jednom čvrstom odlukom, a upravo takav korak napravila je pjevačica Iva Ajduković, koja je u posljednjih nekoliko mjeseci značajno promijenila svoje navike i odnos prema zdravlju. Govoreći o svom iskustvu, za Showbuzz je otkrila koliko je kilograma izgubila te što ju je potaknulo na taj potez. ''U posljednjih osam mjeseci izgubila sam 23 kilograma. Iskreno, sve je počelo prošlog ljeta kada sam sama sebi rekla – moram nešto promijeniti, ovako više ne ide. Moj je posao vezan za noćne smjene i stalno sam to koristila kao izgovor za loše navike, posebno večernje jedenje. Dodatna motivacija bio je i poziv na TLZP, ne bih se osjećala dobro da s 83 kg moram utjeloviti neku zgodnu pjevačicu.''

Ključnu razliku u procesu mršavljenja napravila je promjena prehrambenih navika, iako je paralelno uvela i fizičku aktivnost. ''Promjena prehrane bila je ključna – rekla bih čak i važnija od same fizičke aktivnosti. Naravno, kombinacija s kretanjem dala je najbolje rezultate. Najveći izazov na početku bio mi je izbaciti slatkiše i kruh. To su bile moje slabe točke, uz to što sam dan započinjala s dvije kave sa šlagom i šećerom na prazan želudac, a prvi pravi obrok bio bi tek ručak.''

S vremenom je uspjela uspostaviti stabilan ritam i uvesti zdraviju svakodnevicu. ''Da, treniram. Uvela sam redovite šetnje i treninge u teretani. Danas mi je rutina puno organiziranija – trudim se biti aktivna svaki dan, čak i kad nemam puno vremena.'' Balansiranje svih obaveza uz održavanje kontinuiteta nije bilo jednostavno, no upornost se pokazala presudnom. ''Nije bilo lako, pogotovo uz moj tempo života. Naravno da je bilo kriznih trenutaka, posebno na početku kad sam se odvikavala od slatkoga. Ali bila sam dosljedna i nisam posustajala. Kad sam počela primjećivati rezultate, to mi je bio najveći motiv da nastavim dalje.''

Veliku ulogu tijekom cijelog procesa odigrala je i podrška iz okoline, osobito jedne bliske osobe. ''Podrška mi je jako važna i imam sreću da je imam. Posebno me motivirala prijateljica Ana-Marija koja mi je stalno govorila: 'Ne može ti prvi obrok biti ručak!' Ona je uz to završila Prehrambeno-biotehnološki fakultet, pa mi je dodatno značilo da ipak ono što ona radi i jede ima smisla. Gledala sam kako je ona, uz troje djece, čak i blizance, uspjela ostati u formi, a samo je pazila na prehranu i jela odgovorno te se dovoljno kretala. To me potaknulo da je konačno poslušam i promijenim prehranu iz temelja.''

Danas na sve gleda s dozom ponosa i zadovoljstva, bez potrebe za većim korekcijama unatrag. ''Danas na to gledam kao na jednu od najboljih odluka u životu. Težak je to put, ali koristi su ogromne. Možda bih jedino ranije krenula – to je jedina stvar koju bih promijenila.''

Svima koji razmišljaju o sličnom potezu poručuje jasno i konkretno: ''Budite dosljedni i strpljivi. Ne tražite brza rješenja. Shvatite da je manje više i da su male promjene tijekom vremena ključ uspjeha. I najvažnije – ne odustajte kad postane teško.''

Uz sve navedeno, sudjelovanje u emisiji Tvoje lice zvuči poznato dodatno joj pomaže održati disciplinu. ''Tempo je stvarno intenzivan, ali zapravo mi pomaže da ostanem disciplinirana. Između snimanja danas uvijek biram kuhano ili zdravije opcije poput salata, umjesto da odem u pekaru kao prije. Naučila sam donositi bolje odluke čak i kad sam u žurbi.''