FOTO Zavodljiva milijunašica fotkala se u donjem rublju, upečatljive poze prikupile su preko 3 milijuna lajkova

Hailey Bieber, supruga glazbenika Justina Biebera, uspješna poduzetnica i jedno od najpraćenijih imena svjetske modne scene, ponovno je privukla veliku pozornost javnosti. Ovoga puta razlog su nove odvažne fotografije koje je podijelila na Instagramu, a koje su u kratkom roku izazvale brojne reakcije njezinih pratitelja. Manekenka i osnivačica skincare brenda Rhode, koja se nedavno našla i na naslovnici magazina Time, pozirala je u narančastom donjem rublju i kratkom crvenom kardiganu. U prvom planu bili su njezina vitka figura i isklesani trbušni mišići, zbog čega su se komplimenti ispod objave počeli nizati gotovo odmah nakon što je fotografije podijelila s javnošću. Fotografije su, čini se, nastale u garderobi, a Hailey ih je popratila kratkim i duhovitim opisom “apples to oranges”, odnosno “jabuke i naranče”, referirajući se na upečatljivu kombinaciju boja koju je nosila. Objava je vrlo brzo postala hit na Instagramu i prikupila gotovo tri milijuna lajkova. Među prvima joj se javila bliska prijateljica, milijarderka i poduzetnica Kylie Jenner, koja ju je usporedila sa seksi verzijom Velme, poznatog lika iz animiranog serijala Scooby-Doo. Komentari podrške i oduševljenja stizali su i od drugih poznatih imena, među kojima su Madison Beer i Jordyn Woods.

Dok njezine fotografije izazivaju veliku pozornost na društvenim mrežama, Hailey istodobno bilježi sve značajnije uspjehe i na poslovnom planu. Njezin beauty brend Rhode uvršten je među najutjecajnije kompanije prema izboru časopisa Time, čime je dodatno potvrđen njegov snažan utjecaj u industriji njege kože.

Voditeljica ovogodišnjeg Eurosonga nasljednica je jedne od najbogatijih svjetskih obitelji

Hailey Bieber tako nastavlja uspješno balansirati između svijeta mode, društvenih mreža i poduzetništva. Iako je javnost često doživljava kroz prizmu njezina besprijekornog stila i velikog online utjecaja, njezin poslovni uspjeh pokazuje da je danas mnogo više od modela i influencerice. Ipak, jedno je sigurno, Hailey i dalje vrlo dobro zna kako privući pozornost.