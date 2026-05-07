UŽIVAJU U LJUBAVI

Pale su i zaruke! Slavni pjevač koji se smatra nebinarnim zaručio se za dizajnera

Met Gala 2026 in New York City
Foto: BRENDAN MCDERMID/REUTERS
Prema pisanju stranih medija, Sam Smith i Christian Cowan navodno su se zaručili.

Slavna britanska glazbena zvijezda Sam Smith i modni dizajner Christian Cowan navodno su se zaručili nakon više od tri godine veze. Vijest je prvi objavio Page Six, pozivajući se na izvor koji tvrdi da su Smith i Cowan o zarukama razgovarali uoči ovogodišnje Met Gale, održane u ponedjeljak, 4. svibnja 2026., u njujorškom "Metropolitan Museum of Artu". Prema pisanju Page Sixa, par je prije izlaska na crveni tepih napuštao poznati hotel The Mark, jedno od glavnih okupljališta slavnih uoči Met Gale, kada su ih navodno čuli kako govore o zarukama. “Koliko shvaćam, zaruke su bile privatne. Presretni su i, kako čujem, jako zaljubljeni”, rekao je izvor za Page Six. Iako Smith na događaju nije viđen sa zaručničkim prstenom, pažnju je privukao Cowan, koji je na prstenjaku nosio upečatljiv komad nakita. Page Six navodi da je riječ o Cartierovu prstenu sa žutim dijamantom četvrtastog reza, smještenim na zlatnoj podlozi. Isti se prsten može primijetiti i na fotografijama s Met Gale, uključujući one koje su se pojavile na Smithovu Instagram profilu.

Njihovo zajedničko pojavljivanje na Met Gali dodatno je privuklo pozornost jer su nosili usklađene, dramatične modne kombinacije koje je dizajnirao upravo Cowan. Ovogodišnja Met Gala bila je posvećena temi “Fashion Is Art”, povezanoj s izložbom “Costume Art” Costume Institutea, koja istražuje odnos odjeće, tijela i umjetnosti. Smithov look bio je inspiriran Ertéom, rusko-francuskim umjetnikom i dizajnerom poznatim po raskošnoj art déco estetici. Crna kreacija imala je teatralnu siluetu, naglašene volumene i efekt krila, dok je cijeli styling zaokružio visoki pernati ukras za glavu. Cowan i Smith tako su se na crvenom tepihu pojavili ne samo kao par, nego i kao kreativni tandem čiji je modni nastup bio usklađen s temom večeri. Podsjetimo, Smith i Cowan povezani su od kraja 2022., kada su zajedno prisustvovali događaju u Bijeloj kući povodom potpisivanja američkog Zakona o poštovanju braka, kojim je dodatno zaštićeno pravo na istospolne i međurasne brakove. Glasine o njihovoj romansi dodatno su se rasplamsale početkom 2023., nakon što su viđeni u New Yorku kako šeću držeći se pod ruku, a Smith je Cowana u jednom trenutku nježno poljubio u tjeme.

Od tada se par sve češće zajedno pojavljuje u javnosti. Viđani su na modnim događanjima, u New Yorku i na crvenim tepisima, a posljednjih su godina zajedno dolazili i na Met Galu. Njihova veza od početka je bila usko povezana s modnim svijetom: Cowan je etablirano ime na sceni, dok je Smith više puta iz prvog reda pratio njegove revije na Tjednu mode u New Yorku. Sam Smith, koji se identificira kao nebinarna osoba i koristi zamjenice they/them, dosad nije javno komentirao navode o zarukama, kao ni Christian Cowan. Ipak, prema pisanju američkih medija, par je navodno vrlo sretan, a detalji s Met Gale, posebice Cowanov prsten, dodatno su potaknuli nagađanja da su svoju vezu odlučili podići na novu razinu.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

