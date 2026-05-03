TUŽNA VIJEST

Preminuo glumac kojeg znamo iz filma 'Dobri momci' i serije 'Njujorški plavci'

VL
Autor
Vecernji.hr
03.05.2026.
u 12:53

Njegov filmski opus uključuje ulogu šerifa Bena Meekera u filmovima Noć vještica 4 i 5, kao i nastupe u hitovima Fletch, Brzina, Vrag u plavoj haljini i Cinderella Man

Beau Starr, glumac koji se proslavio ulogama u filmu Dobri momci (1990) i više nastavaka serijala Noć vještica, preminuo je u 82. godini života. Njegov brat Mike Starr potvrdio je za TMZ da je Beau preminuo mirno, prirodnom smrću, u petak u Vancouveru, opisavši ga kao vrlo posebnu i jedinstvenu osobu. Rođen 1. rujna 1944. u Queensu, Starr je prije glumačke karijere bio profesionalni sportaš; igrao je za New York Jetse od 1966. do 1968., a potom u kanadskoj ligi za Montreal Alouettese i Hamilton Tiger-Catse.

Na ekranima je debitirao 1979. u showu Bizarre, nakon čega su uslijedile uloge u serijama kao što su T.J. Hooker, Cagney i Lacey, Tri kumpanije, Knight Rider, A-Team, MacGyver, Slučajni partneri, Matlock, Zakon u New Yorku i Psych. Posebno se istaknuo ulogom poručnika Hardinga Welsha u seriji Smjer jug (Due South). Njegov filmski opus uključuje ulogu šerifa Bena Meekera u filmovima Noć vještica 4 i 5, kao i nastupe u hitovima Fletch, Brzina, Vrag u plavoj haljini i Cinderella Man.
