GOLEMA RAZLIKA

Sin hollywoodskih legendi živi u kamp prikolici: 'Imam kuhinju i, što je najvažnije, pravu tuš-kabinu'

02.05.2026.
u 11:44

Chet Hanks, sin hollywoodskih legendi Toma Hanksa i Rite Wilson, odlučio je glamur Los Angelesa zamijeniti životom u kamperu u Nashvilleu. Gostujući u popularnom talk-showu Jimmyja Fallona povodom promocije nove sezone Netflixove serije "Running Point", 35-godišnji glumac i glazbenik potvrdio je šuškanja o preseljenju. Otkrio je kako se skrasio u jednom kamp-naselju u prijestolnici country glazbe, gdje planira ozbiljnije graditi svoju glazbenu karijeru.

"Nisam želio unajmiti stan jer sam tek nedavno kupio i potpuno opremio apartman u Los Angelesu", objasnio je član benda Something Out West. "Nisam to želio ponavljati, niti sam ponovno htio namještati prostor. Odsjeda u Airbnb smještajima i hotelima, što brzo dosadi jer volim imati vlastiti mir." Umjesto toga, Chet kaže da ga je na minimalistički stil života inspirirao nedavni izlet.

"Boravio sam u Airstream prikolici i oduševila me", kaže on. "Pomislio sam: 'Čovječe, želim jednu ovakvu...' I tako sam je nabavio." Iako nije riječ o kultnom Airstreamu, jer Chet kaže da "još nije na toj razini", iznimno je zadovoljan svojim modelom Jayco Eagle. Glumac ističe da njegova kuća na kotačima ima "sve što mu treba". "Imam kuhinju i, što je najvažnije, pravu tuš-kabinu. To je velika stvar kod prikolica, jer često imaju spojeni zahod i tuš, takozvani 'mokri čvor'."

Iako uživa u životu u kampu, postoji golema razlika između njega i njegovih susjeda. "Vjerojatno sam najmlađa osoba u naselju za barem 30 ili 40 godina", priznaje. Dodaje i sljedeće: "Nije onako kako zamišljate. Ljudi misle da je život u kampu sumnjiv ili opasan, ali ovdje su sve sami umirovljenici. Sjajni ljudi."

Fallon ga je potom upitao koristi li sve pogodnosti koje kamp nudi. "Vani imam mjesto za logorsku vatru i koristio sam ga", objašnjava Chet. "Ali većinu vremena radim isto što bih radio i kod kuće, zatvorim se unutra, ležim u krevetu i gledam Netflix."

kamp prikolica Hollywood glumac tom hanks rita wilson showbiz

