FOTO Šokantna transformacija mladog pjevača! Žene lude za njim, a sad je sve ostavio 'bez teksta'

Glazbena senzacija Bad Bunny na ovogodišnjoj se Met Gali pojavio u izdanju u kojem ga je bilo teško prepoznati. Portorikanski glazbenik odlučio se za drastičnu transformaciju te se, uz pomoć protetike i pažljivo osmišljenog stylinga, vizualno postarao za nekoliko desetljeća. Takav izgled bio je potpuna suprotnost njegovu energičnom i mladenačkom nastupu na Super Bowlu ranije ove godine, koji mnogi pamte kao povijesni trenutak zbog izvedbe na španjolskom jeziku. Pjevač, čije je pravo ime Benito Antonio Martínez Ocasio, svoj je prepoznatljivi mladenački izgled sakrio iza slojeva realistične protetike. Transformacija ga je pretvorila u starijeg muškarca sijede kose, izraženih bora i vidljivih tragova starenja. Ovakav koncept nije bio slučajan, nego promišljeno osmišljen odgovor na temu ovogodišnje izložbe Instituta za kostime, koja se bavila različitim oblicima, promjenama i interpretacijama tijela. Za njegovu upečatljivu preobrazbu zaslužan je Mike Marino, stručnjak za specijalne maske i protetiku, poznat i po spektakularnim kostimima koje je izrađivao za Heidi Klum za Noć vještica. Svaki detalj Bad Bunnyjeva izgleda, od bora i opuštene kože do staračkih pjega, ručno je izrađen u suradnji s glazbenikom. Posebna pažnja posvećena je tome kako bi vrijeme prirodno promijenilo njegovo lice, vrat i ruke, zbog čega je konačni rezultat djelovao iznimno uvjerljivo.

Ovo izdanje značajno se razlikovalo od njegovih ranijih pojavljivanja na Met Gali, na kojima je već pokazao sklonost modnom eksperimentiranju. Dosad je nosio razne upečatljive kombinacije, od sjajnih kožnih komada do voluminoznih frizura, a svako njegovo pojavljivanje redovito izaziva reakcije i rasprave. Ovoga puta protetiku je kombinirao s crnim smokingom izrađenim po mjeri, koji je nastao u suradnji sa Zarom. Poseban detalj bio je ovratnik s leptir-mašnom, zamišljen kao posveta haljini "bustle" dizajnera Charlesa Jamesa iz 1947. godine.

Podsjetimo, iako Met Gala izvana djeluje kao raskošan i glamurozan događaj, iza kulisa vrijede vrlo stroga pravila kojih se svi uzvanici moraju pridržavati. Jedno od najpoznatijih odnosi se na zabranu selfija, koju je Anna Wintour uvela još 2015. godine kako bi događaj zadržao dozu privatnosti i ekskluzivnosti. Osim fotografiranja, strogo se kontroliraju i drugi detalji večeri, uključujući jelovnik. Određene namirnice nisu dobrodošle na događaju, a Anna Wintour 2024. godine potvrdila je da je riječ o stvarima koje osobno ne voli, rekavši: "Pa, to su tri stvari koje ja ne volim, i da, to je istina." Velika se pažnja posvećuje i rasporedu sjedenja. Sylvana Ward Durrett jednom je objasnila kako se pomno razmatra tko će sjediti pokraj koga, jesu li te osobe već sjedile zajedno prethodnih godina ili su se susretale na drugim događajima. Prema njezinim riječima, u organizaciju se uključuje toliko detalja da je razina planiranja gotovo iznenađujuća. Na događaju je zabranjeno i pušenje, a postoji i dobno ograničenje prema kojem osobe mlađe od 18 godina ne mogu prisustvovati Met Gali. Ipak, unatoč svim pravilima, upravo ovakva izdanja poput Bad Bunnyjeve transformacije pokazuju zašto Met Gala iz godine u godinu ostaje jedan od najpraćenijih modnih i kulturnih događaja na svijetu.