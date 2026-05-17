Venecijanski bijenale, emotivan, mračan i introspektivan, u sjeni ratnih podjela svijeta

Venecijanski bijenale umjetnosti već više od stoljeća nije samo najveća svjetska pozornica suvremene umjetnosti. Ovogodišnje izdanje, otvoreno pod naslovom "In Minor Keys", posebno je emotivno, mračno i introspektivno. Nastalo je prema konceptu kustosice Koyo Kouoh, koja je preminula 2025. godine prije realizacije same izložbe, a cijeli Bijenale djeluje kao prostor između tuge, otpora i pokušaja da se pronađe empatija u svijetu koji je sve podjeljeniji. Kao i uvijek, glavni dio događanja odvija se u Giardinima i Arsenalu, ali pola čari Venecijanskog bijenala zapravo je u tome što se izložbe nalaze po cijelom gradu, u palačama, crkvama, starim skladištima i skrivenim dvorištima.