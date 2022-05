Batinić reagirala na priče kako joj je krivo jer ne više ne vodi 'Ljubav na selu': 'Deset sezona sam davala sebe...'

Nakon što su neki mediji pisali kako Marijana Batinić (41) nije najbolje dočekala vijest kako će Anita Martinović i u novoj sezoni voditi RTL-ov show "Ljubav na selu", splitska voditeljica to je demantirala u razgovoru za Slobodnu Damaciju.

- Da demistificiram - nije mi žao, volim tu emisiju i ona je obilježila veliki dio moje karijere, ali odluka o tome da je neću više voditi pala je puno prije nego je Anita preuzela voditeljsku palicu. Deset odrađenih sezona sam davala sebe, putovala Lijepom našom uzduž i poprijeko, na terenu sam provela veći dio svog televizijskog života, ali nakon mojih deset sezona donijeli smo zajedničku odluka, poslodavac i ja, da je vrijeme da prepustim voditeljsku palicu ovog projekta nekom drugom. Sve smo dogovorili prije porodiljnog i nikada nije bila tema niti će biti da se vratim tom projektu. S jednim djetetom su mi ta putovanja padala teško, a s dvoje male djece je nemoguće raditi taj posao kvalitetno, a da mi obiteljski život ne pati - kazala je Marijana i dodala kako je u dobrim odnosima sa svim kolegama. Uskoro kreće sa snimanjem nove sezone "Života na vagi", te je pozvala sve koji žele da se jave u show. Osvrnula se i na komentare kako na početku snimanja "Masked Singera" nisu bile njene noge.

- Prvi tren su me zabavljali komentari i dok su bili na razini "rekla-kazala" bilo mi je smiješno, ali kasnije su gotovo svi mediji objavili vijest da pod maskom u nekoliko pjesama nisam ja, i to zbog jednog komentara s foruma. Pjevanje je moja velika ljubav i jedva sam pristala na to da javno pjevam i kad sam prelomila i konačno propjevala pred širim auditorijem, sad odjednom to više nisam ja! Masked Singer je projekt koji svima uključenima pomiče granice jer se jednostavno po licenci glas mora prilagoditi sadržaju, tragovima.. Ne preostaje mi ništa nego zapjevati još koji put i podastrijeti dokaze. Neće mi to baš teško pasti - rekla je Batinić.

