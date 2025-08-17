'Apartman je potpuno drugačije izgledao nego na fotografijama, kažu da imaju klimu, a imaju samo ventilator. Loše iskustvo'

Mnogi ljeto ne mogu zamisliti bez posjeta Italiji. Vrućine, opušten način života, bogata kultura i povijest te odlična gastronomija svake godine privlače tisuće turista. Ove godine Italija ima i dodatnu posebnost - 2025. je proglašena jubilarnom godinom, pa brojni hodočasnici dolaze tražiti oprost grijeha. No, dok se većina putovanja odvija južnije, našu sugovornicu put je odveo u sjevernu Italiju - u Milano.

Glumica Ecija Ojdanić ondje je stigla potpuno spontano, u društvu supruga Roberta Orhela. Povod je bio koncert Brucea Springsteena, koji je 31. lipnja nastupio u sklopu svoje turneje. - Dogodilo se da suprug i ja nikad nismo bili u Milanu, a zapravo smo dugo čekali na taj odlazak, jer smo imali kupljene karte za Bruceov koncert koji se trebao odviti godinu dana prije, no bio je odgođen zbog njegove bolesti. Zato smo zaista željno iščekivali dolazak. Koncert je bio spektakularan, kao i cijeli naš trodnevni boravak u Milanu - otkriva Ecija, dodajući kako je nastup za nju bio pravo "duhovno iskustvo".

Kako kaže, Springsteen ih je oboje iznenadio. - Zanimljivo je da ni suprug ni ja do koncerta nismo bili veliki fanovi Brucea Springsteena... Međutim, nakon tog koncerta smo postali apsolutno top fanovi. Ja sam rekla da ću dogodine, ako bude na turneji, opet doći... To je bilo jedno posebno duhovno, metafizičko iskustvo i zaista vidim i čitam po recenzijama da nisam usamljena u tom mišljenju - priča glumica.

Kako nisu htjeli riskirati još jednu odgodu, u Milano su krenuli automobilom. - I suprug i ja volimo se voziti, pa nam nije bio problem. Put je trajao nekih sedam sati i bilo je jako lijepo... To su nam dragocjeni trenuci kad možemo otputovati sami, bez djece - kaže Ecija.

Ipak, nisu sve uspomene bile idilične. Smještaj ih je neugodno iznenadio. - Smještaj je bio u centru i to je jedina dobra stvar... Apartman je potpuno drugačije izgledao nego na fotografijama, da ne govorim da oni kažu da imaju klimu, a imaju samo ventilator. Nismo mogli stupiti u kontakt s iznajmljivačima i to je stvarno bilo loše iskustvo... Prvu večer smo se znojili, a onda smo se počeli smijati i nismo dopustili da nam to upropasti cijeli posjet Milanu - prisjeća se.

Kako bi izvukli najbolje iz trodnevnog boravka, odlučili su se posvetiti istraživanju grada. - Milanska katedrala je zaista impresivna... Pogled s terase je također nešto nevjerojatno i nešto što ću pamtiti. Ona je jedna od najvećih kršćanskih crkvi u svijetu, s oko 3000 skulptura - opisuje Ecija.

Oduševila ju je i galerija Vittorio Emanuele, ali i Navigli, četvrt poznata po kanalima i živopisnoj atmosferi. - Simpatična je, ima taj kanal, jako puno restorana i jako puno tih zgrada koje imaju svoj šarm i bilo nam je lijepo provesti tamo jedno popodne - kaže.

Naravno, nije izostao ni obilazak milanskih shopping ulica. - Radi se o mjestu gdje se nalaze svi najveći dizajnerski dućani: Gucci, Valentino, Dolce i Gabbana, Versace... To je stvarno bilo lijepo za prošetati, a čak smo obavili i mali shopping, na nesreću moga supruga - kroz smijeh priznaje Ecija.

Za idući posjet već ima plan. - Svakako Castello Sforzesco... Na vrijeme nismo ugrabili karte za "Posljednju večeru", a nije nam se dalo čekati u beskrajnim redovima - kaže glumica.

Jedan dan odlučili su provesti izvan grada pa su otišli do Lago di Coma, koji ih je, kaže, ostavio bez daha. Pohvalili su i milanski metro, iako je cijena parkinga bila paprena. Kad je riječ o troškovima, Ecija priznaje da su je cijene ugodno iznenadile. - Jeli smo po restoranima i to jako dobro, a cijene su jednake kao u Zagrebu. Čak mogu reći da je usluga bila na višem nivou nego kod nas... Mislim da Milano nije skup. Nažalost, mislim da je kod nas sve skupo - objašnjava.

Jedini izazov bila je komunikacija. - Vrlo malo ljudi govori engleski. Čak i u restoranima, jako slabo... Tu dajem prednost hrvatskom turizmu. Ipak, nema mjesta kao što je Hrvatska. Svugdje pođem, ali najljepše mi je biti u Hrvatskoj - priznaje.

Za kraj otkriva i gdje će je put odvesti sljedeće. - Idem u Maroko! Zgodno je što ću ja tamo i otrčati maraton. Maraton je zapravo povod za sve skupa, dakle uživanje i trčanje, i tome se jako veselim. Volim putovati i mislim da je svako putovanje duhovna hrana. Milano je definitivno grad kojem bih se opet vratila... Evo, moje sve preporuke - zaključuje Ecija Ojdanić.