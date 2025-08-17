Filmski svijet ove godine obilježava 70. obljetnicu američkog klasika "Buntovnik bez razloga", kojeg je davne 1955., u glavnoj ulozi neurotična, asocijalna i neshvaćena mladića u sukobu s roditeljima, društvenom okolinom i njihovim sustavom vrijednosti, utjelovio James Dean. Problematični tinejdžer u novoj će sredini upoznati podjednako problematičnu djevojku Judy, koju je odigrala tada 17-godišnja Natalie Wood, ubrzo nagrađena Zlatnim globusom kao najperspektivnija nova glumica.
Bila je jedna od najtalentiranijih filmskih zvijezda svoje generacije, koja je svojom jedinstvenom pojavom u klasičnim ostvarenjima, poput "Sjaj u travi" i "Priča sa zapadne strane", nagrađenom i s tri nominacije za Oscara, ostavila dubok trag u filmskoj umjetnosti 20. stoljeća.
Zastrašujuća proročanstva, majčina opsesija i kobna noć na jahti: Nerazjašnjena smrt slavne glumice koju su svi obožavali
U nekim od njezinih biografija čak se navodi da ju je jedan filmski redatelj silovao tijekom audicije, što je pogubno utjecalo na njezin život, vodeći je u depresiju i pokušaje samoubojstva. Upravo je njezina majka prenijela na nju strah od vode i utapanja, a na kraju je tako i preminula, ali i brojna praznovjerja i ludosti, poput onih da se ne smije igrati s drugom djecom te da će, ukoliko se poljubi s kakvim dječakom, ostati trudna.
Još nema komentara
Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.