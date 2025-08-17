Zastrašujuća proročanstva, majčina opsesija i kobna noć na jahti: Nerazjašnjena smrt slavne glumice koju su svi obožavali

U nekim od njezinih biografija čak se navodi da ju je jedan filmski redatelj silovao tijekom audicije, što je pogubno utjecalo na njezin život, vodeći je u depresiju i pokušaje samoubojstva. Upravo je njezina majka prenijela na nju strah od vode i utapanja, a na kraju je tako i preminula, ali i brojna praznovjerja i ludosti, poput onih da se ne smije igrati s drugom djecom te da će, ukoliko se poljubi s kakvim dječakom, ostati trudna.