Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 62
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT NA ALJASKI
#DONALD TRUMP
#GABI NOVAK
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
#30 GODINA OLUJE
#MARKO PERKOVIĆ THOMPSON
Poslušaj
Prijavi grešku
TEŠKA PRIČA

Zastrašujuća proročanstva, majčina opsesija i kobna noć na jahti: Nerazjašnjena smrt slavne glumice koju su svi obožavali

Profimedia
Autor
Renata Rašović
17.08.2025.
u 12:58

U nekim od njezinih biografija čak se navodi da ju je jedan filmski redatelj silovao tijekom audicije, što je pogubno utjecalo na njezin život, vodeći je u depresiju i pokušaje samoubojstva. Upravo je njezina majka prenijela na nju strah od vode i utapanja, a na kraju je tako i preminula, ali i brojna praznovjerja i ludosti, poput onih da se ne smije igrati s drugom djecom te da će, ukoliko se poljubi s kakvim dječakom, ostati trudna.

Filmski svijet ove godine obilježava 70. obljetnicu američkog klasika "Buntovnik bez razloga", kojeg je davne 1955., u glavnoj ulozi neurotična, asocijalna i neshvaćena mladića u sukobu s roditeljima, društvenom okolinom i njihovim sustavom vrijednosti, utjelovio James Dean. Problematični tinejdžer u novoj će sredini upoznati podjednako problematičnu djevojku Judy, koju je odigrala tada 17-godišnja Natalie Wood, ubrzo nagrađena Zlatnim globusom kao najperspektivnija nova glumica.

Bila je jedna od najtalentiranijih filmskih zvijezda svoje generacije, koja je svojom jedinstvenom pojavom u klasičnim ostvarenjima, poput "Sjaj u travi" i "Priča sa zapadne strane", nagrađenom i s tri nominacije za Oscara, ostavila dubok trag u filmskoj umjetnosti 20. stoljeća.

Ključne riječi
film Hollywood smrt glumica Natalie Wood showbiz show

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

NEVJEROJATNA PRIČA

Pronađena je mrtva u svom domu: Suprug je spavao s njenom majkom u krevetu pa i on preminuo

Glumica je preminula u svom domu u Los Angelesu, a nekoliko puta mijenjao se uzrok njezine smrti. Prvotno se spominjala prirodna smrt, potom akutna upala pluća, anemija, pa naposljetku prevelika doza lijekova koje je uzimala za psihičke probleme i bakterija Staphylococcus aureus i otrovna plijesan. Pet mjeseci nakon iznenadne smrti preminuo je i njezin suprug, engleski scenarist Simon Monjack u 41. godini života u sličnim okolnostima.

Učitaj još