Naša pjevačica objavila račun iz restorana u Njemačkoj koji je mnoge šokirao: Ovo je platila gotovo 100 eura

Pjevačica Pamela Ramljak, članica grupe Feminnem na Instagramu je objavila Story koji je šokirao mnoge. Naime, otkrila je kako je pizzu i špagete platila gotovo 100 eura u jednom restoranu blizu benzinske crpke, uz autocestu u Njemačkoj.
- Doslovno pizza i špagete kraj benzinske, lošega okusa. Uz autocestu blizu Münchena. A stalno čitam Nijemcima Hrvatska postala skupa - napisala je Ramljak i objavila sliku računa.
Podsjetimo, prije nekoliko dana, Kristijan Iličić, strastveni putnik i avanturist, prvi je Hrvat koji je posjetio sve zemlje svijeta podijelio je račun iz Bruxellesa, koji je iznenadio sve njegove pratitelje i obožavatelje. Naime, samo dva smoothieja i pivo platio je više od 27 eura.
- Pivo i dva smoothieja u centru Bruxellesa 27.50 eura. Kako putujem tako ću slikati račune i stavljati ih jer vidim da mnoge zanimaju cijene, bez neke namjere, samo informativno - napisao je Iličić uz fotku računa.
Kasnije je objavio još jedan račun, ovaj put iz mesnice u Trogiru. Pokazao je koje je komade mesa kupio, te da je račun bio gotovo 80 eura. - Cijene su svima vječna tema – bilo da si na Jadranu ili na drugom kraju svijeta. Zato sam odlučio povremeno dijeliti račune, čisto informativno – bez komentara je li nešto skupo ili jeftino. Vi prosudite sami. Evo današnjeg ulova iz mesnice u Trogiru koja se nalazi na tržnici u centru gdje se voće prodaje. Kristijan je pokazao što je sve kupio u mesnici, a čini se da sprema roštilj, pa se na računu moglo vidjeti da je izabrao pljeskavice, ćevape, biftek, pileća, krila, svinjski vrat i teleća leđa. Sve što je kupio platio je 79.43 eura.
Ja sam puno stariji od gospođice, i mogu joj potvrditi, da nikada na autoputu u njemačkoj nije bilo jeftino. Govorim o godinama osamdesetima, za to dosta ovih nedoraslih čanaka! da li gospodična zna čitati i vidjeti koliko će naručeno platiti.