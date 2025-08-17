Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 62
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT NA ALJASKI
#DONALD TRUMP
#GABI NOVAK
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
#30 GODINA OLUJE
#MARKO PERKOVIĆ THOMPSON
Poslušaj
Prijavi grešku
BLIZU BENZINSKE CRPKE

Naša pjevačica objavila račun iz restorana u Njemačkoj koji je mnoge šokirao: Ovo je platila gotovo 100 eura

Foto: Instagram
1/9
VL
Autor
Vecernji.hr
17.08.2025.
u 11:14

Doslovno pizza i špagete kraj benzinske, lošega okusa. Uz autocestu blizu Münchena. A stalno čitam Nijemcima Hrvatska postala skupa - napisala je Ramljak i objavila sliku računa.

Pjevačica Pamela Ramljak, članica grupe Feminnem na Instagramu je objavila Story koji je šokirao mnoge. Naime, otkrila je kako je pizzu i špagete platila gotovo 100 eura u jednom restoranu blizu benzinske crpke, uz autocestu u Njemačkoj
- Doslovno pizza i špagete kraj benzinske, lošega okusa. Uz autocestu blizu Münchena. A stalno čitam Nijemcima Hrvatska postala skupa - napisala je Ramljak i objavila sliku računa

Foto: Instagram

Podsjetimo, prije nekoliko dana, Kristijan Iličić, strastveni putnik i avanturist, prvi je Hrvat koji je posjetio sve zemlje svijeta podijelio je račun iz Bruxellesa, koji je iznenadio sve njegove pratitelje i obožavatelje. Naime, samo dva smoothieja i pivo platio je više od 27 eura. 

- Pivo i dva smoothieja u centru Bruxellesa 27.50 eura. Kako putujem tako ću slikati račune i stavljati ih jer vidim da mnoge zanimaju cijene, bez neke namjere, samo informativno - napisao je Iličić uz fotku računa. 


Kasnije je objavio još jedan račun, ovaj put iz mesnice u Trogiru. Pokazao je koje je komade mesa kupio, te da je račun bio gotovo 80 eura.   - Cijene su svima vječna tema – bilo da si na Jadranu ili na drugom kraju svijeta. Zato sam odlučio povremeno dijeliti račune, čisto informativno – bez komentara je li nešto skupo ili jeftino. Vi prosudite sami. Evo današnjeg ulova iz mesnice u Trogiru koja se nalazi na tržnici u centru gdje se voće prodaje. Kristijan je pokazao što je sve kupio u mesnici, a čini se da sprema roštilj, pa se na računu moglo vidjeti da je izabrao pljeskavice, ćevape, biftek, pileća, krila, svinjski vrat i teleća leđa. Sve što je kupio platio je 79.43 eura. 

FOTO Ovo je kuća koja je hit na internetu! Amerikanac iz 'Supertalenta' pokazao kako napreduje uređenje nekretnine koju je kupio
1/26
Ključne riječi
Munchen račun Njemačka pjevačica pamela ramljak showbiz

Komentara 20

Pogledaj Sve
AG
ante.grozdanic51
11:35 17.08.2025.

Ja sam puno stariji od gospođice, i mogu joj potvrditi, da nikada na autoputu u njemačkoj nije bilo jeftino. Govorim o godinama osamdesetima, za to dosta ovih nedoraslih čanaka! da li gospodična zna čitati i vidjeti koliko će naručeno platiti.

Avatar Looney Tunes
Looney Tunes
12:22 17.08.2025.

"obrana" da su cijene takve jer su na autocesti su smiješne. I kod nas su visoke jer su na OBALI U ŠPICI SEZONE, a mnogi "sporni" računi su sa ekskluzivnoh destinacija. Nijemci misle da su došli u Zimbabve, šta li?

SE
Serđo23
12:47 17.08.2025.

Na odmorištima svi balkanci piju kavu na šanku , a Njemci u BMW i mercedesu iz termosa !

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još