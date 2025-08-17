Preminuo je Pippo Baudo, legendarni voditelj festivala Sanremo

Giuseppe Raimondo Vittorio Baudo, jedan od najpoznatijih voditelja na talijanskoj televiziji, preminuo je u dobi od 89 godina.

Televizijska publika u Italiji, ali i diljem Europe pamti ga najviše po voditeljskoj ulozi kultnog festivala Sanremo. U razdoblju od 1968. do 2008. godine u 13 je navrata vodio ovaj festival i sedam je puta bio i umjetnički direktor ovog glazbenog događanja. Osim televizijske karijere, nastupao je i u kazalištu, filmovima i televizijskim serijama, te je napisao nekoliko pjesama koje su korištene i u televiziji i u filmovima. U posljednje vrijeme rijetko se pojavljivao na televiziji i posljednji put to je bilo u rujnu 2023. godine.

Rođen je u Militellu u Val di Cataniji 7. lipnja 1936. Završio je srednju školu i započeo karijeru u industriji zabave, dok je još studirao pravo na Sveučilištu u Cataniji. Stekao je diplomu, iako se nikada nije bavio pravom. Put kojim je krenuo bio je, zapravo, sasvim drugačiji. Krajem 50-ih pridružio se Moonlight Orchestru kao pijanist i pjevač, te je s njima 1959. debitirao i na televiziji u

Početkom 1960-ih, Pippo Baudo postao je televizijski voditelj na RAI-u, a 1968. prvi je put vodio glazbeni festival u Sanremu, zajedno s Luisom Rivelli.

Također sredinom 1980-ih režirao je tri izdanja festivala u Sanremu, 1984., 1985. i 1987.: finale posljednjeg izdanja zabilježilo je rekordni prosjek od preko 17 milijuna gledatelja. Baudo je imao dvoje djece: sina Alessandra, rođenog 1962. godine u vezi s Mirellom Adinolfi, i Tizianu koja se rodila 1970. godine koju je dobio u braku s Angelom Lippi. Nakon veza s glumicama Alidom Chelli i Adrianom Russo, između 1986. i 2007. godine Baudo je bio oženjen talijanskom sopranisticom Katijom Ricciarelli.