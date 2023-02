Antonija Šola otkrila da ne želi tradicionalno vjenčanje: 'Radije bih otišla u Las Vegas, Havaje'

Pjevačica Antonija Šola (43) sa svojim partnerom, pjevačem Marijem Regeljom (33) uživa u ljubavi, a par svojim romantičnim fotografijama oduševljava pratitelje na društvenim mrežama. Antonija i Mario svoju su vezu potvrdili na ljeto 2021. godine, a kako uživaju te gdje se nalaze često pokazuju svojim pratiteljima. Pjevačica koja ne voli puno govoriti o događajima u svom privatnom životu, progovorila je o vjenčanju kakvo bi organizirala jednog dana, ali i o vezi s Marijem.

- A mislim, nemamo mi što skrivati. Već živimo na takav način da smo odani jedno drugom, ali smo intuitivni dosta. Čekamo da nas ponese, pa kad nas ponese nećemo ništa skrivati - otkrila je pjevačica u intervjuu za Story.

Također, potvrdila je da je i ona maštala o svom posebnom danu kad je bila mlađa.

- Onda sam jako puno vjenčanica probala, nosila i evo danas sam došla u bijelom odijelu, malo nešto drugačije. Nisam nešto za velike proslave, tradicionalne. Radije bih, naprimjer, otišla u Las Vegas, Havaje i napravila jedan veliki tulum - kazala je.

Inače, Mario je pjevač u bendu "Ljubavnici", a Šola mu je velika podrška u karijeri.

- Netko ne voli to miješanje, a netko voli stalno sudjelovanje, ovisi kakva je osoba. Ja s Marijem volim podijeliti kada nešto napišem, volim da me se razumije i da me se poprati, a tako i on. Eto, našli smo se, srodni smo si po glazbi, pričamo, pratimo se,... Lijepo nam je zajednički stvarati - otkrila je.

Uz sve, potvrdila je da radi i na novim pjesmama, a dala je naslutiti i da obožavatelji mogu očekivati neku promjenu u njezinoj glazbi.

- Posljednje dvije pjesme 'Cijena prave ljubavi' i 'Ponovo' odlučila sam zaokružiti kao jednu cjelinu pa ću sada početi sa novom. Imam već pripremljene materijale i za druge i za sebe tako da pretpostavljam da ću negdje kroz mjesec, dva nešto objaviti - kazala je.

Podsjetimo, početkom srpnja 2021. godine Mario je za RTL potvrdio da su zaljubljeni, a otkrio je i što ga je privuklo na glazbenici.

- Sve je još friško, ne bih o tome koliko već naša veza traje. Najbitnije je da je nama lijepo, da se slažemo, da mnogo vremena provodimo zajedno te da stvaramo, što nas je, na posljetku, i spojilo. Pjesma je naša najveća poveznica. Antonija i ja znamo se dugi niz godina. Prije pet, šest godina počeli smo stvarati prve pjesme, a onda je to sve preraslo u ljubav - kazao je i dodao:

- Ona je predivna u svakom pogledu, ali ono što je umjetnicima najbitnije i što je na kraju presudilo je zajednički interes - ljubav prema glazbi i pjesmama. Mnogi kažu da privatno i poslovno ne treba spajati. Iako smo već godinama suradnici u studiju, nikada nam to nije stvaralo probleme. Daleko od toga. Kada postoji iskra, to je sve veoma simpatično - zaključio je Mario.

VIDEO>> Slavni Hrvati napustili su gradove i pronašli bolji život na selu: 'Kad dođeš tu, sve ti stane'