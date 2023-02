Veliki uspjeh: Beyonce oborila rekord najviše osvojenih Grammyja u povijesti ove nagrade

Pop zvijezda Beyonce oborila je u nedjelju rekord na dodjeli Grammyja za najviše osvojenih nagrada u karijeri, ali je ponovno izgubila u prestižnoj kategoriji za album godine od britanskog pjevača Harryja Stylesa. Beyonce je osvojila četiri Grammyja, uključujući za najbolji dance/elektronički album, čime je u svojoj karijeri ukupno osvojila 32. Dosad je taj rekord, s 31 osvojenim trofejom, držao pokojni dirigent klasične glazbe Georg Solti.

Unatoč uspjehu tijekom godina, 41-godišnja Beyonce nikada nije osvojila nagradu za najbolji album. Harry Styles dobio je tu prestižnu nagradu u nedjelju za "Harry's House".

"Toliko sam bio inspiriran svakim umjetnikom u ovoj kategoriji", rekao je iznenađeni Styles primajući nagradu. Album pjevačice Lizzo "About Damn Time" proglašen je albumom godine, a pjesma godine je "Just Like That" Bonnie Raitt. Američka džez pjevačica Samara Joy proglašena je najboljom novom umjetnicom. Reper Bad Bunny je kući odnio nagradu za najbolji album urbane glazbe za "Un Verano Sin Ti". Najboljim rap albumom proglašen je "Mr. Morale & the Big Steppers" Kendricka Lamara.

Glumica Viola Davis pridružila se u nedjelju rijetkim zvijezdama showbiznisa koje su osvojile nagrade Emmy, Grammy, Oscar i Tony, takozvani EGOT, nakon što je kući odnijela gramofon za najbolju audio knjigu, naraciju i pripovijedanje. Pedesetsedmogodišnja Davis osvojila je Grammyja za audio verziju svojih prodavanih memoara iz 2022. "Finding Me". "Napisala sam ovu knjigu u čast šestogodišnje Viole", rekla je na ceremoniji uoči dodjela u Los Angelesu.

"Odati počast njezinu životu, njezinoj radosti, njezinoj traumi, svemu. I, to je jednostavno bilo takvo putovanje - jednostavno sam EGOT!" Davis je pobijedila prilično upečatljivu konkurenciju: komičara Mela Brooksa, koji već ima EGOT, skladatelja i glumca Lin-Manuela Mirandu kojemu nedostaje Oscar, te glumca Jamiea Foxxa i glazbenika Questlovea, koji su i dobitnici Oscara i Grammyja.

Davis je 2017. osvojila Oscara za najbolju sporednu ulogu za film "Fences" uz Denzela Washingtona, te Tonyja, svog drugog, za istu ulogu u drami Augusta Wilsona 2010. Dobila je Emmyja za najbolju glumicu u drami za "Kako se izvući s ubojstvom" 2015. godine. Davis je 18. osoba kojoj je uspjelo osvojiti EGOT. Zadnja prije nje bila je Jennifer Hudson 2021. Ostali dobitnici su, među ostalima, glumci Whoopi Goldberg i Rita Moreno, brodvejski skladatelj Andrew Lloyd Webber i pjevač John Legend.

