Zašto muškarci ovo ljeto ne piju pivo? Ovo klasično piće apsolutni je hit!

Zaustavite vrijeme barem na tren i uživajte u onome oko čega se sve važne stvari u životu okreću – hrani! Zasluženo predahnite uz male zalogaje, voćne kreacije ili osvježavajuće napitke koji u sebi kriju iznenađenja baš kao i novi broj magazina Slano & slatko u kojem možete uživati sutra u paketu s Večernjim listom.

Foto: Sandra Šimunović/Pixsell

17 godina na vrhu

Kad jednom prođete kroz kameni svod na ulazu u "dvore Fernetich", onaj stvaran svijet prestaje postojati, a pred vama su dani čistog uživanja u životu. Zavirite u San Rocco, prvi butik hotel u unutrašnjosti Istre, smješten u Brtonigli, malom mjestu u kojem se počela stvarati priča o visokom turizmu u srcu Istre.

Foto: Sandra Šimunović/Pixsell

Masterclass by Marina Gaši

Saznajte kako je chefica svemira rastavila jednog gofa na “proste faktore” i njime nahranila gomilicu gladnih ljudi u nekoliko fantastičnih sljedova uz koje smo uživali uz fantastično vino samozatajnog para Jadranke Svaguše i Gina Matulića.

Foto: Sandra Šimunović/Pixsell

Zeleno, što volim zeleno...

Napunite tanjure okusima i bojama sezone uz recepte s kojima ćete najbolje iskoristiti blagodati ljetnih namirnica brzom pripremom i uz minimalnu termičku obradu.

Pretvorite u led što god možete. Imamo recepte za nazdravije, najfinije i najkreativnije sladolede od lubenice, smokava, bobičastog voća, kokosa... miksajte, ubacite u kalupe i zamrznite ih... mljac!

Foto: Sandra Šimunović/Pixsell

Dozvola za miješanje

Znate li pripremiti Old Fashioned, klasični koktel koji se vratio na velika vrata, a namijenjen je svim obožavateljima ozbiljnijih pića u kojima mogu uživati i uz kvalitetnu cigaru? Ili možda G&T... Vrijeme je da se do kraja opustite i uživate u najboljim ljetnim koktelima - zaboravite na kišobrančiće i šarene slamke, ovdje razgovaramo o ozbiljnim pićima za vrlo neozbiljne prigode. Sve potrebno da biste postali pravi koktel-majstor saznat ćete u maloj školi koktela by Peaches & Cream Bar.