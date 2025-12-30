Ako želite sačuvati odjeću, naučite čitati etikete: Evo što pojedini simboli znače

Iako mislimo da rublje peremo rutinski i "po pravilima", mnogi komadi odjeće stradaju upravo zbog sitnih, nenamjernih pogrešaka koje ponavljamo iz pranja u pranje. Pogrešno razvrstavanje, kriva temperatura ili ignoriranje etiketa za održavanje mogu uzrokovati blijeđenje boja, skupljanje tkanine ili oštećenje vlakana i to puno brže nego što očekujemo.

Različiti komadi odjeće zahtijevaju različite vrste pranja. Ako to ne učinite, mogli biste se iznenaditi kada nakon pranja dobijete skupljenu, izblijedjelu ili promijenjenu odjeću. Srećom, većina odjeće ima etikete koje pokazuju koji program perilice rublja treba koristiti. Na primjer, simbol kante s valovima označava da se odjeća može prati u perilici. Često će se unutar kade nalaziti broj koji pokazuje maksimalnu temperaturu pranja u stupnjevima Celzijusa, piše Daily Express. To može biti 30, 40, 50, 60 i 95. Broj označava maksimalnu temperaturu koju treba koristiti za taj odjevni predmet.

Kanta s valom i linijom ispod znači da biste trebali koristiti sintetički ciklus u perilici. Ovo je sporija brzina centrifuge, što može pomoći da ovi predmeti dulje izgledaju kao novi. Isti simbol, ali s dvije crte ispod znači da treba odabrati ciklus za nježno pranje ili pranje vune. Kanta s valom koja je prekrižena znači da se taj komad odjeće nikako ne smije stavljati u perilicu rublja.

Taj simbol znači da ne biste trebali ni pokušavati prati predmet na programu za osjetljivo rublje. Simbol kante i vala s rukom u sredini znači da odjeću treba prati ručno. Možda ćete otkriti da vaša perilica rublja ima postavku za ručno pranje koja se može koristiti za odjeću s tim simbolom na etiketi. Trokut s križem znači da se za pranje ne smije koristiti izbjeljivač. To uključuje sve što sadrži izbjeljivač, poput sredstava za uklanjanje mrlja. Krug znači da odjeću treba kemijski očistiti.