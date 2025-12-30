Planirala s dečkom putovanje, a onda je na njegovu tabletu pronašla popis koji ju je šokirao

Ono što je za jednu 27-godišnjakinju trebalo biti opušteno planiranje vikend-putovanja, pretvorilo se u neugodno otkriće koje je, kako kaže, ostalo 'visjeti u zraku' puno dulje od samog izleta. Svoju priču podijelila je na Redditu, gdje je objasnila da je s 29-godišnjim dečkom u vezi nešto više od dvije godine te da većinu vremena provode prelazeći iz jednog stana u drugi. Dok su tražili letove za putovanje, njezin je tablet prestao raditi pa je posudila njegov iPad kako bi nastavila pretraživati, piše People.

'Rekao mi je da koristim što god želim, čak mi je dao i šifru'. napisala je. No, kad je otvorila aplikaciju Notes kako bi zapisala ideje za putovanje, na vrhu ju je dočekala bilješka s naslovom koji joj je odmah okrenuo želudac: 'Stvari koje mi idu na živce (ona)'. 'Stajalo je gore, doslovno, ni najmanje suptilno', dodala je.

Iako je znala da vjerojatno ne bi trebala, kliknula je. Unutra je bio popis njezinih navika, neke naizgled bezazlene, a neke, kako opisuje, 'duboko neugodne'. Bio je to popis sitnica: 'žvače led kao rakun', 'previše objašnjava šale', 'ostavlja posvuda polupune čaše vode', 'postavi isto pitanje dvaput', 'priča bebastim glasom kad je umorna', 'ostavlja otvorena vrata ormarića'. 'Naveo je i par stvari koje su me baš zaboljele, poput onoga da me za sve treba uvjeravati i da glumim da sam tužna kada on traži vrijeme za sebe', napisala je autorica.

Ukupno je na popisu bilo oko 25 stavki, neke još iz ranijeg razdoblja veze, a neke prilično nove. Cijelo iskustvo opisala je kao osjećaj da netko pod mikroskopom secira sve njezine mane. Dodatno ju je pogodilo to što su neke stavke bile stvari na koje se on, kaže, i inače znao šaliti, primjerice žvakanje leda. No, kad je to vidjela crno na bijelo, u privatnoj bilješci, više nije djelovalo kao šala, nego kao dokumentirana zamjerka.

U prvi mah nije rekla ništa. Napisala je da joj je bilo neugodno, da je bila preplavljena i da se ostatak dana trudila ponašati normalno. Tek navečer skupila je hrabrost i pitala ga izravno: 'Zašto imaš bilješku o tome kako sam naporna?' Prema njezinim riječima, utihnuo je pa objasnio da to nije trebalo biti zlobno. Rekao joj je da mu je terapeut predložio da zapisuje stvari koje ga živciraju kako ih ne bi gomilao u sebi pa eksplodirao. Ideja je, prema njegovom objašnjenju, da napiše što ga smeta, malo razmisli o tome i onda odluči je li to uopće vrijedno spominjanja ili je samo on sitničav. Tvrdio je da obično ponovno pročita bilješke, shvati da zaista jest sitničav, pa ih izbriše. Za ovaj popis je, kazao je, zaboravio da postoji i nije ga otvorio mjesecima.

Ispričao joj se, ponudio da popis odmah obriše i naglasio da je to alat za suočavanje, a ne 'lista mržnje'. Ipak, njoj to nije sjelo do kraja. Napisala je da joj se cijela stvar i dalje gadi jer ne može prestati razmišljati o ideji da, dok ona samo postoji, on u glavi bilježi njezino ponašanje. Odjednom su joj i sasvim obični trenuci postali teški. Umor više nije samo umor, nego i samosvijest o 'bebastom glasu'. Sitnice koje su do jučer bile dio njezine svakodnevice, sada su joj djelovale nabijene značenjem, kao da stalno hoda po nekoj nevidljivoj listi.

Na kraju je ostala s pitanjem koje je i postavila ljudima na Redditu: pretjeruje li ili je ta bilješka znak tihe zamjerke koju do sada nije primjećivala? I, možda još važnije, može li se nakon ovakvog otkrića odnos vratiti u stanje u kojem se čovjek pored nekoga osjeća opušteno, bez straha da će mu najobičnija navika završiti kao nova stavka na popisu.