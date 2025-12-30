VIDEO Rijetko, a jezivo iskustvo: Pogledajte što se događa tijelu tijekom paralize sna

Paraliza sna je zastrašujuće iskustvo koje može pogoditi gotovo svakoga, često bez ikakvog upozorenja. Događa se u prijelazu između sna i budnosti, kada se osoba probudi, ali se ne može pomaknuti, govoriti ili reagirati, iako je potpuno svjesna okoline. Taj osjećaj bespomoćnosti često je praćen pritiskom u prsima, ubrzanim disanjem ili čak živopisnim halucinacijama, zbog čega mnogi misle da se događa nešto ozbiljno ili opasno, iako je u većini slučajeva riječ o prolaznom i bezopasnom poremećaju sna.

Ako nikada niste doživjeli paralizu sna, može biti teško shvatiti koliko je to zapravo zastrašujuće. Iako je taj osjećaj teško opisati riječima, srećom jedan TikTok video uspio je savršeno dočarati kako izgleda to jezivo iskustvo. Simulacija, koju je podijelio korisnik pod imenom "notanexperttt", prikazuje muškarca koji gubi osjećaj u rukama dok se budi. Zatim se ispred njega pojavljuje zastrašujuće stvorenje i on osjeća kao da je stvorenje na njemu, iako znamo da je to halucinacija, piše Unilad.

"Osjećat ćete se kao da ste budni i još uvijek možete čuti i vidjeti stvari, ali ne možete pomicati tijelo jer još uvijek spava. To se događa tijekom REM faze sna. Vaš mozak šalje signale za privremeno isključivanje pokreta mišića dok sanjate, ali ponekad se probudite prije nego što vaše tijelo ima priliku isključiti to, ostavljajući vas da doživite zastrašujuće halucinacije dok se ne možete pomaknuti", objašnjeno je u videu. Korisnici TikToka brzo su komentirali isječak, a mnogi su podijelili svoja iskustva paralize sna ili svoje nade da je nikada neće doživjeti.

"Jednom sam doživio paralizu sna i nisam mogao vrištati", napisao je jedan korisnik. "Nikada nisam ništa vidio tijekom paralize sna, ali uvijek imam osjećaj kao da me nešto drži ili pritišće", opisao je drugi. "Jednom sam je doživio i bilo je užasno", komentirao je treći. Srećom, većina ljudi doživi paralizu sna samo jednom ili dvaput u životu, prema Nacionalnoj zdravstvenoj službi Ujedinjenog Kraljevstva (NHS).

Uzrok paralize sna nije sa sigurnošću utvrđen, ali postoji niz stvari s kojima je povezana. To uključuje nesanicu, poremećene obrasce spavanja, PTSP, generalizirani anksiozni poremećaj, panični poremećaj i obiteljsku anamnezu paralize sna. Osobe koje pate od narkolepsije, dugotrajnog stanja koje uzrokuje da osoba iznenada zaspi, također mogu imati veću vjerojatnost da će doživjeti paralizu sna.

Promjena navika spavanja može pomoći u sprječavanju paralize sna. Preporučuje se težiti spavanju između sedam i devet sati, a korisno je buditi se i ići spavati u isto vrijeme svake noći. Iz NHS-a su savjetovali da ne spavate na leđima jer to povećava vjerojatnost paralize sna te da izbjegavate velike obroke, pušenje ili piće prije spavanja.