neočekivano!

Mnogi su ostali zgroženi nakon što su saznali koji dio tijela se uvijek uklanja tijekom obdukcije

shutterstock
VL
Autor
Ana Hajduk
30.12.2025.
u 10:30

Ledford je objasnio da je ovo važno kako bi se osiguralo da ne ometa bilo kakve forenzičke postupke.

Obdukcijski tehničar koji odgovara na pitanja ljudi o obdukciji na TikToku otkrio je šokantnu činjenicu koja je natjerala gledatelje u strah. Smrt je neizbježna i to je jedina stvar koja nam je svima zajednička. Bez obzira na to koliko povrća pojedemo ili koliko maratona istrčimo, svi nažalost završimo na istom mjestu. 

Jedna stvar koju mnogi ljudi nisu shvaćali da nam je također zajednička je uklanjanje jednog od naših dijelova tijela, a prilično je ružno razmišljati o tome. Gerald Ledford je prilično popularan autopsijski tehničar koji pomaže rasvijetliti sva goruća pitanja koja ljudi imaju o tome što se događa s vašim tijelom kada umrete.

@big_led73 Reply to @teenie1228 you get to keep all your piercings except the tongue 👅 I take your tongue out #piercing #piercings #bodyjewelry #autopsy #autopsytech ♬ Something Stupid - Percy Faith & His Orchestra

Budući da je tehničar obdukcije, Ledford svakako ima znanja i odlazi na TikTok kako bi razotkrio nekoliko mitova i sve tajne svoje profesije. S nevjerojatnih 1,4 milijuna sljedbenika, koliko god ljudi strahovali od smrti, sigurno je reći da su i prilično znatiželjni. Postavljajući pomalo neobično pitanje Ledfordu, jedna korisnica pitala se što se događa s vašim piercingom kad umrete te izrazila želju da njeni piercinzi budu pokopani s njom. Ali, Ledford je objasnio: ‘Jedino što vadim je piercing na jeziku’. 

To je zato što ako vaše tijelo slučajno završi na Ledfordovom stolu za obdukciju, on će vam izvaditi jezik. Ipak, ne brinite, jer Ledford nije neki ludi sakupljač jezika, ovo je zapravo česta pojava na autopsijama. ‘Uvijek vadimo jezik tijekom obdukcije. Moramo biti sigurni da ga niste zagrizli i provjeriti imaš li drogu u stražnjem dijelu grla’, rekao je, ‘Dakle, piercing na jeziku se skida, ali svi drugi ostaju’.

Ledford je objasnio da je ovo važno kako bi se osiguralo da ne ometa bilo kakve forenzičke postupke. Ispostavilo se da to zapravo nije općepoznato i kao što možete zamisliti, ljudi su imali dosta toga za reći o ovom prilično uznemirujućem otkriću. Jedna je osoba napisala: ‘Upravo sam odlučila da neću umrijeti’, a druga dodala: ‘Čekaj što? Svima je jezik uklonjen’. Neki su morbidniji korisnici pitali kako se točno vadi jezik.
Ključne riječi
TikTok Jezik obdukcija umiranje smrt

