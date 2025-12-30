Imate li problema sa srcem? Kirurg kaže da ovaj kućni test može dati odgovor

Problemi sa srcem među vodećim su uzrocima bolesti i smrtnosti diljem svijeta, a često se razvijaju tiho, bez jasnih ili naglih simptoma. Mnogi ljudi godinama ne primijete da nešto nije u redu, sve dok se ne pojave ozbiljnije tegobe poput boli u prsima, kratkog daha ili naglog umora. Upravo zato je važno razumjeti rane znakove upozorenja, prepoznati čimbenike rizika i na vrijeme reagirati jer rano otkrivanje srčanih problema može spasiti život. Jednostavan test koji možete provesti iz udobnosti vlastitog doma mogao bi vam pomoći da utvrdite imate li problema sa srcem, tvrdi kardiovaskularni kirurg.

Iako ovo ne zamjenjuje najsuvremeniju medicinsku tehnologiju koju danas imamo na dohvat ruke, očito vam može biti korisno ako želite pratiti kako vam kuca srce. Dr. Jeremy London podijelio je video u kojem je detaljno objasnio kako točno provesti ovaj jednostavan test te je istaknuo da bi ta informacija mogla biti spasonosna. U isječku, koji je izvorno objavio na društvenim mrežama prošle godine, američki liječnik objasnio je da vam nije uvijek potreban test krvi, rendgenska snimka ili elektrokardiogram (EKG) da biste provjerili koliko je vaše srce zdravo. Umjesto toga, možete "slušati svoje tijelo" i vidjeti uočavate li određene "crvene zastavice" koje mogu ukazivati ​​na to da trebate zakazati termin kod svog liječnika, piše LADbible.

Prema dr. Londonu, morate paziti na stezanje u prsima, bol u prsima, kratkoću daha i bol koja se širi u čeljust ili ruku pri naporu. Ako se ti simptomi povlače u mirovanju, kardiovaskularni kirurg upozorava da je to ozbiljan znak za uzbunu. Liječnik je objasnio da su ti simptomi znakovi koji bi mogli ukazivati ​​na to da možda imate važne blokade srčanih arterija. Prema Britanskoj zakladi za srce, mnogi ljudi koji ih imaju to ne shvaćaju godinama jer često ne osjećaju nikakve simptome.

"Vaše arterije ključni su dio vašeg srca i krvožilnog sustava. One prenose krv bogatu kisikom iz srca u organe i tkiva po tijelu. Ako se stijenke arterija oštete nečim poput visokog krvnog tlaka, to može uzrokovati upalu i dovesti do nakupljanja masne tvari. Vaše tijelo pokušava ukloniti upalu, što stvara pečat od vlaknastog materijala preko masnog materijala. S vremenom se formira otvrdnuti plak, također poznat kao aterom, što sužava vašu arteriju", objasnio je dr. London.

Sužene arterije očito nisu dobre, a u jednom trenutku nakupljanje plaka može postati toliko izraženo da spriječi dovoljan dotok krvi bogate kisikom. Kao rezultat toga, to može uzrokovati bol ili nelagodu, posebno tijekom vježbanja, a ako se ne liječi, može imati kobne posljedice. I tu dolazi do izražaja test dr. Londona. Objasnio je da znanje kako prepoznati potencijalne probleme sa srcem može biti ključno za vaše zdravlje.

"Pretpostavimo na trenutak da imate blokadu u arteriji prednjeg dijela srca. Kada se naprežete, tada to područje ispod blokade gladuje krvlju i počinjete imati ove simptome. Kada se odmarate, tada se opterećenje ovog područja srca smanjuje i bol nestaje. Jasno je da izostanak ovih simptoma ne znači da nemate začepljenja u srčanim arterijama, ali ako se oni javljaju, potrebno je javiti se liječniku", rekao je dr. London. Dakle, ako nakon aktivnosti osjetite bilo koji od gore navedenih simptoma koji nestaju tek kada se odmorite, možda biste trebali zakazati pregled kod svog liječnika opće prakse.