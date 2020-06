Za svjetski dan gina počastite se ovim odličnim tartom

Poput mnogih alkoholnih pića, gin se prvo koristio u medicinske svrhe, piše Days Of The Year. Zbog arome borovice bio je popularan u Nizozemskoj, a navodno je pomagao kod reume, artritisa i bubrežnih problema.



Vrhunac svoje popularnosti kao napitak dostigao je u 18. stoljeću, u Velikoj Britaniji. Tamo je, zbog toga što je bio manje oporezivan, postao alkohol siromašnih. Ljudi koji su ga konzumirali nisu baš bili na dobrom glasu, bio je teška droga tog vremena, a čak se i vjerovalo da majke zanemaruju i napuštaju djecu zbog gina - dobio je naziv "Mother's ruin", odnosno "Uništavač majki".



Iako je od 20-ih do 50-ih bio popularno piće koje se pilo baš kao i danas - s ledom, tonikom i kriškom limuna, nakon tog razdoblja prestao se piti sve do 80-ih. Danas je uspio vratiti svoju popularnost, pa se 13. lipnja obilježava i njegov dan koji možete proslaviti ovim odličnim receptom za tart od gina i limuna, koji donosi delicious.com.au, a evo što vam je potrebno.

Krema:

4 jaja

165g šećera u prahu

1 žlica limunove korice

185ml limunovog soka

150ml vrhnja za šlag

60ml gina



Tijesto:

200g bijelog brašna

35g šećera u prahu

75g neslanog maslaca, narezanog

1 žutanjak

2 žlice limunove korice

60ml tonika



Sirup:

150g šećera u prahu

250ml tonika

Sok i korica od 2 limuna

60ml gina

5 borovica



Priprema:

Brašno, šećer, maslac i koricu stavite u blender i miksajte dok ne dobijete fine mrvice. Dodajte žutanjak i tonik i ponovno miksajte dok ne dobijete finu smjesu. Zamotajte dobiveno tijesto u plastičnu foliju i ostavite 30 minuta.



Zagrijte pećnicu na 180°C i namastite lim za pečenje maslacem.



Izvaljajte tijesto na debljinu od 5 milimetara, stavite u lim i ostavite da stoji još 15 minuta. Ispikajte tijesto vilicom, stavite papir za pečenje preko, a na njega posudu s rižom kako se ne bi dignulo dok se peče. Pecite 10 minuta, a zatim maknite papir i 'uteg' i stavite peći još 5 minuta. Ostavite da se ohladi.



Miksajte jaja, šećer, koricu i sok limuna, vrhnje za šlag i gin dok ne dobijete finu kremu. Izlijte ju na tijesto i pecite 20 do 25 minuta.



Za to vrijeme pripremite sirup. Stavite u lončić šećer, tonik i limunov sok i kuhajte na laganoj vatri dok se šećer ne otopi. Dodajte fin i borovice, pa kuhajte još 5 do 10 minuta dok se ne blago ne zgusne. Blanširajte limunovu koricu u kipućoj vodi na 2 minute, a zatim dodajte sirupu. Kuhajte još 5 minuta i ostavite da se potpuno ohladi.



Maknite borovice i prelijte sirup preko tarta.