HRVATSKA TURNEJA

VIDEO Thompson koncert u Varaždinu počeo posebnim pozdravom, ponovno je pjevao i sporne stihove

Koncert Thompsona u Gradskom vrtu u Osijeku
Foto: Dubravka Petric/PIXSELL
1/14
VL
Autor
Vecernji.hr
08.12.2025.
u 08:37

Čujem da je ovdje i Sedma, da su Pume ovdje, pozdravljam njih posebno večeras. Legende. Uživajmo večeras zajedno, pjevajmo i napravimo onakvu atmosferu kao što smo i zadnji put, kazao je pjevač koji je u Varaždinu zadnji put nastupio prije 8 godina

Marko Perković Thompson sinoć je održao prvi od dva koncerta u Areni Varaždin, u sklopu svoje turneje po hrvatskim dvoranama. 
"Čini mi se da će ovo biti prelijepa večer. Je li tako? Kako se vi osjećate? Mi dobro, zaista, prelijepo. Evo, posebno danas kad smo upalili drugu adventsku svijeću, Božić nam se približava, lijepo da se okupimo u ovom zajedništvu i da promičemo naše vrijednosti kroz naše pjesme, da budemo onako zajedno kao što smo uvijek to radili", rekao je Thompson na početku koncerta, prenosi Direktno.hr.

Zatim je dodao: "Pozdravljam vas sve. Čujem da je ovdje i Sedma, da su Pume ovdje, pozdravljam njih posebno večeras. Legende. Uživajmo večeras zajedno, pjevajmo i napravimo onakvu atmosferu kao što smo i zadnji put." Pjevač je u varaždinskoj Areni posljednji put nastupio 24. studenoga 2017. Tijekom koncerta je na Instagram profilu Marka Perkovića Thompsona osvanula poruka: "Pozdrav iz Varaždina". Glazbenik je i u Varaždinu izveo pjesmu "Bojna Čavoglave", koju je započeo spornim pozdravom "Za dom", a publika je odgovorila "Spremni". 

Thompson će u Varaždinu nastupiti i večeras. Turneja se, nakon drugog varaždinskog koncerta, nastavlja prema Dalmaciji, gdje su zakazani nastupi u Zadru 12. i 13. prosinca. Veliko finale ove glazbene odiseje očekuje se u Zagrebu, gdje će Thompson održati spektakularan koncert u zagrebačkoj Areni 27. prosinca. Podsjetimo, Thompsonov tim zatražio je od zagrebačke vlasti i termin u Areni 28, prosinca, no to im nije udovoljeno zbog spornog stiha iz pjesme "Bojna Čavoglave". Thompson je nakon toga odgovorio na društvenim mrežama.  "Temelj hrvatske države je Domovinski rat. Domovinski rat ima svoje simbole, među kojima je i pjesma 'Bojna Čavoglave'. Napadajući te simbole, napadaju sam Domovinski rat i temelje hrvatske države. Pjesma koja je nekad ujedinjavala narod postala je trn u oku onih koji bi najradije izbrisali ono što ona simbolizira", dodao je. 

Thompson održao drugi koncert u Osijeku, dio publike uzvikivao sporni pozdrav i dizao desnicu u zrak
Koncert Thompsona u Gradskom vrtu u Osijeku
1/22

"Žestoki progon počeo je prije 20 godina. Pokrenuta je prava hajka, organizirana od nekih osoba iz javnog i političkog života, i pojedinih novinara. I krenuli su rušiti pjesmu 'Bojna Čavoglave'. Taj medijski linč i lavež bijesnih pasa promijenili su moju odluku", rekao je. Kaže kako ju je zbog otpora svima koji negiraju Domovinski rat uvrstio u svoj redovni repertoar. "Pjesma je godinama prolazila kroz kalvariju." 

"Bila je napadana, osporavana, i na kraju završila na sudu. Visoki prekršajni sud donio je presudu i potvrdio legalnost pjesme 'Bojna Čavoglave'. Vjerovao sam da će nakon presude prestati neopravdani napadi. S ponosom sam nastavio izvoditi pjesmu na koncertima. Izveo sam je na Hipodromu, na najvećem, najveličanstvenijem koncertu u mojoj karijeri koji je pokazao zajedništvo i snagu hrvatske mladosti i većine hrvatskog naroda", naglasio je. 
