Zatvorili su granicu s Rusijom, ostali bez 12 milijardi eura a sada su našli pod nadzorom Bruxellesa

Finska je prekinula uvoz ruske energije i zatvorila zajedničku granicu ostavši bez 12 milijardi eura od trgovine i turizma. To je povećalo deficit zemlje koja je već bila opterećena troškovima za obranu i socijalu. Finska, tradicionalno jedna od fiskalno najdiscipliniranijih članica Europske unije - dobila je upozorenje iz Bruxellesa. Europska komisija, izvršna ruka Unije, prošli je tjedan zadala Helsinkiju zadatak da pripremi plan za smanjenje budžetskog deficita, koji je prešao dozvoljenu granicu EU od 3% bruto domaćeg proizvoda (BDP), piše Deutsche Welle.

Komisija je priopćila da predviđa da će deficit Finske 2025. dostići 4,5% BDP-a, dok bi javni dug sljedeće godine mogao doći do 90% BDP-a — gotovo duplo više nego 2019. Ova nordijska zemlja, čija godišnja ekonomija vrijedi 300 milijardi eura, sada je i formalno stavljena pod Proceduru prekomjernog deficita EU. To bi moglo dovesti do financijskih sankcija, uključujući visoke kazne, obustavu EU fondova i stroži nadzor Bruxellesa nad fiskalnom politikom.

Spor rast, visoka potrošnja pa rat u Ukrajini

Od globalne financijske krize 2008.–2009. Finska se muči očuvati fiskalnu disciplinu. Kolaps proizvođača mobilnih telefona Nokije — nekada glavnog motora rasta — ostavio je ekonomiju bez jasnog pokretača. Taj problem je posljednjih godina dodatno povećan - visokim socijalnim izdavanjima, ogromnim povećanjem izdataka za obranu i ekonomskim šokom zbog prekida energetskih i trgovinskih veza s Rusijom poslije početka rata u Ukrajini. U godini prije nego što su ruski tenkovi ušli u Ukrajinu - 2021. bilateralna trgovina Moskve i Helsinkija iznosila je 12,71 milijardu eura i činila 4,3% finske ekonomije. U prva tri kvartala ove 2025. godine trgovina je pala za skoro 93%.

Finska je postala članica NATO 4. travnja 2023. Ta zemlja, a od tada i NATO s Rusijom dijele kopnenu granicu dugu oko 1.300 km. Kolaps je dodatno pogoršan odlukom Finske da krajem 2023. zatvori tu granicu, pozivajući se na sigurnosne razloge i taktiku Moskve da instrumentalizira migracije. Time je preko noći zaustavljena prekogranična kupovina i turizam, pogađajući naročito pogranične regije Finske. Prema podacima Banke Finske, više od 2.000 finskih tvrtki je izvozilo u Rusiju 2019. godine. Do kraja 2023. ostalo ih je oko 100.

Jarkko Kivisto, savjetnik u odjelu za prognoze Banke Finske, rekao je za DW da je teško precizno izmjeriti direktan utjecaj kolapsa trgovine s Rusijom na deficit. „Nemamo procjenu za ovaj efekt", rekao je Kivisto, dodajući da se utjecaj uglavnom osjeća „indirektno, kroz slabiju ekonomsku aktivnost i nižu dodatnu vrijednost, kao i kroz izgubljene porezne prihode od ruskog turizma".

Budžet za obranu naglo povećan zbog ruske agresije na Ukrajinu

Suočena s prijetnjama Kremlja, od kampanja dezinformiranja do kršenja zračnog prostora, Finska je naglo povećala izdatke za obranu s 5,1 milijarde eura u 2022. na preko 6,2 milijarde eura u 2024. što sada prelazi 2,3% BDP-a. Finska je obećala da će do 2029. približiti izdvajanja 3% BDP-a, čime me postala jednim od najvećih trošitelja za obranu u Europi.

Na pitanje da li bi posljedice rata u Ukrajini same po sebi gurnule deficit Finske preko dozvoljene granice i aktivirale Proceduru prekomjernog deficita, Lauri Holappa, izvršni direktor Finskog centra za novu ekonomsku analizu, rekao je za DW: „Možda. Moguće je." „Bez invazije, moglo bi se raspravljati o tome da smo te resurse [troškove za obranu] mogli uložiti u produktivnije stvari", dodao je Holappa.

Kombinacija veće potrošnje za vojsku, kolapsa bilateralne trgovine i skoro potpunog gubitka ruskog turizma natjerala je finsku vladu da uzme dodatne kredite — u trenutku kada je javni dug već ubrzano rastao. Prije rata, oko trećine energije Finska je uvozila iz Rusije, što je zemlju činilo posebno ranjivom kada su isporuke prekinute. „Najveći efekt došao je od povećanih cijena energije, jer je Finska bila prilično zavisna od energetskih uvoza iz Rusije", rekla je za DW Heil Simola, viša ekonomistkinja u Institutu Banke Finske za ekonomije u razvoju (BOFIT).

Može i bez ruske nafte, ali duplo skuplje

Simola je istaknula da je Finska uspjela relativno brzo okrenuti se drugim izvorima energije — ali po znatno višim cijenama. To je povećalo troškove uvoza nafte za 109%, na više od 6 milijardi eura samo u 2022. prema podacima državne agencije Statistika Finske.

Međutim, ona je dodala da su se finski izvoznici uspjeli prilagoditi prekidu trgovine sa Rusijom, bez smanjenja proizvodnje ili gubitka radnih mjesta. Moskva je, u međuvremenu, pokušala zloupotrijebiti debatu o deficitu Finske, šireći dezinformacije koje preuveličavaju ekonomske posljedice prekida trgovine s Rusijom i prikazuju Helsinki kao nestabilan, iako je problem deficita raste već godinama.

Za deficit Finske preko limita EU ključni su unutarnji problemi: starenje stanovništva povećalo je troškove za mirovine i zdravstvenu njegu, dok opsežna socijalna država — koja zapošljava skoro trećinu radne snage — čini fiskalnu konsolidaciju politički rizičnom.

Finsku čekaju godine štednje

Usprkos izazovima, finska vlada usvojila je jedan od najstrožih budžeta u EUza 2025., kombinirajući velike rezove potrošnje s povećanjem poreza. Novi mehanizam tzv. „kočnice zaduživanja" obavezuje sve političke stranke na dugoročno smanjenje deficita. Ipak, pojedini političari upozoravaju da će i u sljedećem sazivu parlamenta biti potrebne dodatne mjere štednje i novo povećanje poreza.

„Samo ekonomski rast neće biti dovoljan da vrati fiskalnu ravnotežu", rekao je Kivisto iz Banke Finske za DW. „Grube procjene ukazuju na to da je potrebno prilagođavanje [povećanje poreza i rezanje javne potrošnje] od oko 3% BDP-a, odnosno 9 do 10 milijardi eura, u narednih 5 do 10 godina."

Ali s obzirom na to da 80% finskog BDP-a dolazi iz domaćih sektora — potrošnje domaćinstava, javnih službi, građevinarstva, maloprodaje i državnog sektora — ekonomisti upozoravaju da bi stroga fiskalna pravila mogla ugušiti upravo onaj rast koji je zemlji potreban.

„Oko trećina naše radne snage ovisi o državnom financiranju, a stalna fiskalna konsolidacija ih drži u strahu od smanjenja budžeta", rekao je Holappa za DW. „Ta neizvjesnost je snažno utjecala na povjerenje potrošača, sprječavajući oporavak domaće potrošnje usprkos rastu plata i nižim kamatnim stopama". „Ako sada uvedemo strogu štednju uz stroga fiskalna pravila, postoji rizik da se nećemo uspjeti vratiti na put ekonomskog rasta." Ovo upozorenje ima posebnu težinu za zemlju koja je godinama rangirana kao najsretnija na svijetu.