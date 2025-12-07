Želite biti stvarno odlični u krevetu? Ovo su tajne koje morate znati!

Svatko želi u krevetu biti dobar i pokazati ono najbolje što zna. no nije uvijek sve u tehnici. Ako želite seks o kojemu nećete prestati pričati i razmišljati, te onaj koji će se činiti kao neka iznimno romantična scena iz filma, isprobajte ove tri jednostavne tajne, piše Medium. Ono što prvo trebate znati je da radost seksa nije fizička, te da su stvari koje radimo jedni drugima s tijelima dobre, ali da se zadovoljstvo se događa u mozgu. To znači da bez obzira na to što se događa na tim delikatnim živčanim završecima, stanje uma je sve. Možete svladati svaki pokret u priručnicima, ali ako ih ne izvodite na način koji odjekuje u kontrolnom centru, to je samo besmisleno trljanje.

Također, osnovna fizička kompatibilnost je važna, ali osim toga, veća dužina, veći obujam, više lupanja, više ljubljenja, više minuta, sati ili bilo čega što radite, ne doprinosi većem užitku. Svatko, bez obzira na opremu koju ste dobili, može iskoristiti tajne za nezaboravan seks.

Trebate znati i da orgazam može biti intenzivan i snažan ili 'dosadan'. Puno se više radi o tome što osjećate kad osjetite vrhunac nego o tome kako se zbog njega osjećate. Još jedna važna stvar je i da nezaboravan seks ne ovisi o savršenoj stražnjici, velikim grudima, ravnom trbuhu ili definiranim trbušnim mišićima. Kada zračite ljubavlju, njezino svjetlo daje briljantan sjaj, a to određuje kako vas vaš partner ili partnerica vidi. Dakle, koje su tajne?

Naučite čitati raspoloženja svoga partnera: Najveći pojačivač užitka je osjećaj simpatičnosti ili kada ste s partnerom na istoj valnoj duljini, a važno je i znati kada stati i kada nastaviti, te kada promijeniti položaj. Osim toga potrebno je i znati kada poslati poljubac ili jednostavno pogledati partnera u oči i nasmiješiti se.

Slavite svaki centimetar partnerovog tijela: Postoji razlika između dodirivanja za vlastito zadovoljstvo i dodirivanja za zadovoljstvo partnera. Također, postoji razlika između dodira koji potvrđuje ili preuzima vlasništvo i zahvalnog dodira, koji izražava zahvalnost. Kada slavite, prepuštate se. Kada slavite, idete polako. Kada slavite, poštujete. Ništa nije toplije od dodira s poštovanjem, što više poštujete, to ćete partnera dublje dirnuti i veća je vjerojatnost da ćete se pomaknuti dalje.

Sjetite se kada ste zadnji put uzeli vremena da se divite partnerovim rukama ili stopalima, da masirate ruke ili ramena, nježno milujete po kosi ili prijeđete rukama od bedara do nožnih prstiju. Dok se fokusirate na područja za koja ste mislili da nisu seksi, tad iznenada postaju seksi i možete čuti partnera kako vam govori da ga/ju nitko nikad prije nije tako dotaknuo. Dodir koji slavi je magičan i električan i osjetit ćete naboj u zraku.

Povežite srca, a tek onda tijela: Ako se zaboravite u potpunosti uskladiti sa svojim partnerom, zastati i podsjetiti jedno drugo riječima, gestama, čak i pogledom, na ljubav koju dijelite, samo ćete proći kroz pokrete seksa i na kraju se osjećati prazno. Kada osjećate da se udaljavate od partnera, primamljivo je iskoristiti seks kako biste pokušali ponovno uspostaviti vezu, no korištenje intimnosti za stvaranje veze je zapravo obrnuto.

Povezanost stvara bliskost: Veza pretpostavlja povjerenje. Kada dopustite partneru da vam se emocionalno približi, rušite 'zidove' i dopuštate si da se opustite. Ovo stanje mentalne smirenosti ima ogroman učinak na tijelo, priprema ga i čini vas intenzivnim i senzibilnim. Partner tada osjeća vašu energiju i hrani se njome, osjeća vaše ruke prije dodira, ali važno je znati da se ništa od ovoga ne događa ako prvo ne uskladite svoja srca.Najlakši način da se uskladite je da zajedno ponavljate dvije jednostavne riječi: "Volim te." Kada izgovorite ove riječi naglas, svijet oko vas se topi, a vi ste spremni doživjeti nešto nezaboravno.