Možete li vjerovati da ova prekrasna domaća glumica ima 64 godine? Evo kako se mijenjala tijekom karijere

Jedna od najistaknutijih hrvatskih glumica predvodi impresivnu glumačku ekipu nove RTL-ove serije "Divlje pčele".
Jedna od najistaknutijih hrvatskih glumica predvodi impresivnu glumačku ekipu nove RTL-ove serije "Divlje pčele".
Foto: RTL
Share
Podijeli
Ulogu Mirjane Vukas, snažne i kompleksne žene, maestralno je donijela proslavljena Sanja Vejnović.
Ulogu Mirjane Vukas, snažne i kompleksne žene, maestralno je donijela proslavljena Sanja Vejnović.
Foto: RTL
Share
Podijeli
"Najviše snimam sa svojom obitelji Vukas – tu su Alan Blažević, Jelena Perčin, Jasna Bilušić, Antonio Agostini, Ivan Barišić, Margarita Mladinić, Davor Pavić. Među nama je nevjerojatno lijepa dinamika. Jako smo se svi povezali, nasmijavamo jedni druge. Djeca su mi baš simpatična i duhovita. Alana, Jelenu i Jasnu znam otprije kao odlične glumačke partnere što sada mogu reći i za mlađe kolege. Izvrsno i s lakoćom se glumački nadopunjujemo i lijepo se družimo. Često se smijemo, i prije i poslije scena, a ponekad i za vrijeme snimanja", podijelila je Vejnović.
"Najviše snimam sa svojom obitelji Vukas – tu su Alan Blažević, Jelena Perčin, Jasna Bilušić, Antonio Agostini, Ivan Barišić, Margarita Mladinić, Davor Pavić. Među nama je nevjerojatno lijepa dinamika. Jako smo se svi povezali, nasmijavamo jedni druge. Djeca su mi baš simpatična i duhovita. Alana, Jelenu i Jasnu znam otprije kao odlične glumačke partnere što sada mogu reći i za mlađe kolege. Izvrsno i s lakoćom se glumački nadopunjujemo i lijepo se družimo. Često se smijemo, i prije i poslije scena, a ponekad i za vrijeme snimanja", podijelila je Vejnović.
Foto: RTL
Share
Podijeli
Njezin lik, Mirjana Vukas, imućna je majka koja se bori s teškim životnim izazovima, uključujući tragičan gubitak najstarijeg sina Petra, za čiju smrt sumnjiči njegovu suprugu Katarinu.
Njezin lik, Mirjana Vukas, imućna je majka koja se bori s teškim životnim izazovima, uključujući tragičan gubitak najstarijeg sina Petra, za čiju smrt sumnjiči njegovu suprugu Katarinu.
Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Sanja Vejnović prisutna je na sceni već punih pet desetljeća.
Sanja Vejnović prisutna je na sceni već punih pet desetljeća.
Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
Share
Podijeli
Svoj glumački debi ostvarila je u filmu "Prijeki sud" s tek 16 godina, a publika je pamti po nezaboravnim ulogama poput Anđe u "Banoviću Strahinji", Ruženjke Hrabalove u "Varljivom ljetu '68." te Slave Raškaj u filmu "100 minuta slave", za koji je također potpisala scenarij i bila producentica.
Svoj glumački debi ostvarila je u filmu "Prijeki sud" s tek 16 godina, a publika je pamti po nezaboravnim ulogama poput Anđe u "Banoviću Strahinji", Ruženjke Hrabalove u "Varljivom ljetu '68." te Slave Raškaj u filmu "100 minuta slave", za koji je također potpisala scenarij i bila producentica.
Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
Share
Podijeli
Danas, u 64. godini, zadržava izvanredan izgled i aktivna je na Instagramu, gdje često objavljuje fotografije bez teške televizijske šminke.
Danas, u 64. godini, zadržava izvanredan izgled i aktivna je na Instagramu, gdje često objavljuje fotografije bez teške televizijske šminke.
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Share
Podijeli
Vejnović je također autorica dviju uspješnih kuharica, 'Slatki život' i 'Iz moje kuhinje s ljubavlju'.
Vejnović je također autorica dviju uspješnih kuharica, 'Slatki život' i 'Iz moje kuhinje s ljubavlju'.
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Luka Stanzl/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Luka Stanzl/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: RTL
Share
Podijeli
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Boris Scitar/Vecernji list
Share
Podijeli
Foto: Boris Scitar/Vecernji list
Share
Podijeli
Foto: Boris Scitar/Vecernji list
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Danijel Berkovic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Grgo Jelavic/24sata
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: STR-4994/PIXSELL
Share
Podijeli

Ne propustite

1/