Možete li vjerovati da ova prekrasna domaća glumica ima 64 godine? Evo kako se mijenjala tijekom karijere

"Najviše snimam sa svojom obitelji Vukas – tu su Alan Blažević, Jelena Perčin, Jasna Bilušić, Antonio Agostini, Ivan Barišić, Margarita Mladinić, Davor Pavić. Među nama je nevjerojatno lijepa dinamika. Jako smo se svi povezali, nasmijavamo jedni druge. Djeca su mi baš simpatična i duhovita. Alana, Jelenu i Jasnu znam otprije kao odlične glumačke partnere što sada mogu reći i za mlađe kolege. Izvrsno i s lakoćom se glumački nadopunjujemo i lijepo se družimo. Često se smijemo, i prije i poslije scena, a ponekad i za vrijeme snimanja", podijelila je Vejnović.
Svoj glumački debi ostvarila je u filmu "Prijeki sud" s tek 16 godina, a publika je pamti po nezaboravnim ulogama poput Anđe u "Banoviću Strahinji", Ruženjke Hrabalove u "Varljivom ljetu '68." te Slave Raškaj u filmu "100 minuta slave", za koji je također potpisala scenarij i bila producentica.