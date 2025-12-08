Naši Portali
Kuharica otkrila svoju tajnu: Ovaj dodatak obogaćuje okus svakog bolonjeza i variva

shutterstock
VL
Autor
Dora Škrlec
08.12.2025.
u 06:00

Ako vašim zimskim jelima nedostaje dubina okusa, uz ovaj sastojak ćete dobiti prekrasnu, baršunastu teksturu

Čak i najobičnija jela mogu postati neodoljivo ukusna uz nekoliko malih, ali pametnih trikova. Ponekad su to sitni dodaci, neočekivani sastojci ili jednostavne tehnike kuhanja koji u tren oka podižu okus i miris jela na potpuno novu razinu. Poznavanje tih malih tajni često je razlika između dobrog obroka i onog koji svi pamte i hvale. Zima je sezona kuhanja utješnih jela, bilo da se radi o omiljenoj tjestenini ili bogatoj juhi.

Ako vašim zimskim jelima nedostaje dubina okusa, irska kuharica i autorica Clodagh McKenna otkrila je tajni sastojak koji bi svatko trebao dodavati. U nedavnom pojavljivanju u emisiji This Morning na ITV-u, Clodagh je podijelila tajni sastojak koji koristi u nizu jela. Dok je rekreirala svoj recept za govedinu na burgonski, Clodagh je objasnila da koristi tamnu čokoladu za dodatnu dimenziju okusa. Rekla je da čokolada posebno dobro paše s varivima i raguima.

@thismorning

Clodagh McKenna reveals the secret ingredient she uses in every stew and bolognese that will take your sauce to the next level! 🤫

♬ original sound - This Morning

"Svi koji gledate, zapamtite ovo: ako ikada kuhate goveđi gulaš, bolonjez ili ragu, dodajte tamnu čokoladu. Osjetit ćete blagu dimljenost u okusu i dobiti prekrasnu, baršunastu teksturu", objasnila je McKenna u videu na TikToku. Mnogi su korisnici u komentarima izazvali oduševljenje zbog tog trika, a video je pogledan više od pola milijuna puta.

No, bilo je i onih koji se nisu složili s kuharicom. "Apsolutno ne. Za čili, da, slobodno. Ali za bilo što što je upravo spomenula - ne", napisala je jedna korisnica. "Mi koristimo malo espressa u našim goveđem jelima. Stvara duboki zemljani okus", dodala je druga. "Stavila sam tamnu čokoladu u svoje lazanje! Svi su bili oduševljeni", napisala je treća. "Želim znati tko je smislio ovu čudnu kombinaciju", zaključila je četvrta.
Ključne riječi
TikTok bolonjez čokolada kuhanje

