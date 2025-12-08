Pripremite se za hladnoću: Ovih osam stvari trebate imati u svom vozilu tijekom zime

Zimske ceste mogu donijeti neočekivane izazove, od snijega i leda do naglih kvarova ili prometnih zastoja. Da bi vožnja tijekom hladnog razdoblja bila sigurnija i manje stresna, dobro je imati u automobilu nekoliko ključnih stvari. Priprema unaprijed može značiti razliku između ugodnog putovanja i potencijalno opasne situacije na cesti. Stručnjaci za automobile pozvali su vozače da uvijek imaju osam predmeta u svojim vozilima jer bi im mogli biti neophodni.

Većina vozača shvatit će da se snalaženje u hladnim, zimskim uvjetima uvelike razlikuje od vožnje po sunčanom ljetnom danu. Niske temperature mogu stvoriti nepredvidive zaleđene površine, dok snijeg može otežati uočavanje oznaka na cesti. Zbog toga je bitno biti spreman u slučaju da vam se vozilo pokvari negdje na hladnoći. Da bi pomogli vozačima, Driving Test Success, tvrtka koja također nudi aplikaciju za vozače početnike za učenje za teorijski ispit, objavila je na svojoj TikTok stranici predmete koje biste trebali pohraniti u automobilu tijekom hladnijeg zimskog razdoblja, piše Daily Express. "Što ponijeti sa sobom kada vozite po hladnom vremenu", napisali su na početku isječka koji prikazuje ženu kako otvara prtljažnik vozila da bi pokazala što se nalazi u njemu.

U prtljažniku se nalazila prozirna posuda u kojoj su bile stvari da bi neočekivano zaustavljanje bilo podnošljivije. Prvo je pokazala nekoliko boca vode te paketiće grickalica. Sljedeća na popisu bila je strugalica za vjetrobransko staklo, neophodan alat za hladna jutra. Također su u prtljažnik spremili dodatnu bocu tekućine za pranje vjetrobranskog stakla jer zimski uvjeti mogu učiniti automobile prljavijima. Četvrta stvar bila je pribor za prvu pomoć.

U prtljažniku je pri ruci bila i limenka sredstva za odleđivanje koje brzo otapa led i sprječava štetu uzrokovanu struganjem po staklu. U slučaju kvara koji zahtijeva pomoć neke službe, iz tvrtke su predložili da u automobilu držite prijenosni punjač. Slično tome, mudro je imati toplu deku u automobilu da biste se ugrijali ako se nađete vani na hladnoći.

Prema AA, automobilske udruge koja pruža pomoć vozačima, u automobilu je ključno uvijek imati strugalicu za led, sredstvo za odleđivanje, baterijsku svjetiljku s rezervnim baterijama i prvu pomoć. Također su preporučili da imate potpuno napunjeni telefon s prijenosnim punjačem da biste mogli kontaktirati bližnje ako zatreba pomoć.

Predložili su i pripremu zimskog kompleta za preživljavanje, u slučaju da se zateknete zaglavljeni u nepovoljnim vremenskim uvjetima dok čekate pomoć. Takvi kompleti trebali bi uključivati toplu odjeću i reflektirajuće jakne, čvrstu obuću, tople napitke i grickalice, lopatu, kablove za paljenje i sigurnosne trokute.