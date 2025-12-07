Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 92
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFERA HIPODROM
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
Vrijeme je darivanja, a mi imamo posebnu akciju: Uz Premium i Premium+ e-paper dobivate VOYO na dva mjeseca!
Poslušaj
Prijavi grešku
dobro za znati

Jeste li primijetili da su mali psi često agresivniji od velikih? Etolog objasnio zašto su vlasnici mogući krivci

shutterstock
VL
Autor
Dora Škrlec
07.12.2025.
u 14:48

Stručnjak je naglasio da to ustvari obično nije zbog veličine psa ili pasmine

Iako bismo možda očekivali da su veći psi opasniji, istraživanja i iskustva stručnjaka pokazuju da mali psi često pokazuju veću agresivnost. Njihova energija, tvrdoglavost i sklonost pretjeranoj obrambenoj reakciji mogu ih učiniti zahtjevnijima za dresuru, a vlasnici često zanemaruju da i mali psi mogu predstavljati izazov u ponašanju. No, etolog je sugerirao da bi vlasnici mogli biti krivi. Alejandro Carreño, koji redovito dijeli sadržaj na društvenim mrežama da bi educirao vlasnike kućnih ljubimaca, naglasio je svoje uvjerenje da su mali psi "najagresivniji".

U jednoj od svojih objava na Instagramu, Carreño je naglasio da to obično nije zbog veličine psa ili pasmine. Umjesto toga, odgovornost stavlja na vlasnike koji često mogu loše postupati s malim psima zbog niza zabluda, piše Daily Express. Jedan od ključnih problema koje ističe jest da mnogi ljudi vjeruju da bi male pse trebalo držati samo u zatvorenom prostoru, čime ih izoliraju. To može dovesti do značajne tjeskobe i problema u ponašanju kod malog psa, što se pak može pogrešno protumačiti kao agresija. "Mali psi su najagresivniji i najglasniji. Koliko sam puta ovo čuo? Ali to nije zbog pasmine, nije zbog samog psa, već zbog pogrešaka koje radimo s ovim vrstama pasa", rekao je stručnjak te je identificirao tri glavne pogreške koje vlasnici malih pasa čine.

Te pogreške mogu pogoršati probleme u ponašanju i agresiju kod malih pasa. "Prva pogreška je pretjerana zaštita. Sjetimo se da je interpretacija svijeta naših pasa uvelike pod utjecajem onoga što im prenosimo. Druga pogreška je tretiranje malih pasa kao plišanih životinja. I njima je potreban njihov prostor, i kao i svakoj drugoj pasmini, postoje interakcije u kojima uživaju i druge u kojima ne uživaju toliko", objasnio je Carreño. Kao posljednju pogrešku naveo je vjerovanje da su male pasmine namijenjene samo za boravak u zatvorenom prostoru. "Izoliranje od svijeta će samo uzrokovati probleme u ponašanju i tjeskobu", upozorio je.

Slična studija o razlikama u ponašanju između manjih i većih pasa ukazuje na ponašanje vlasnika prema kućnim ljubimcima kao faktor rizika za agresiju. Studija, objavljena u časopisu Science Direct, ispitala je 1276 osoba o ponašanju kućnih ljubimaca. Otkriveno je da se manji psi često percipiraju kao manje poslušni, agresivniji, uzbuđeniji, tjeskobniji i plašljiviji u usporedbi s većim psima.

Međutim, također je primijećeno da vlasnici malih pasa često izvještavaju da su nedosljedni u svojim interakcijama i da se manje uključuju u aktivnosti treninga i igre. Također je otkriveno da vlasnici manjih pasa više kažnjavaju manje pse nego veće, što je protumačeno kao veći doprinos tjeskobi i strahu. Kao preporuku, studija je navela da vlasnici manjih pasa mogu poboljšati ponašanje svojih ljubimaca izbjegavanjem kaznenih metoda, uz istovremeno više uključivanja u igru i aktivnosti dresure.

Ključne riječi
pasmine agresivnost pas

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja