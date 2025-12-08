Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 28
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFERA HIPODROM
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
Vrijeme je darivanja, a mi imamo posebnu akciju: Uz Premium i Premium+ e-paper dobivate VOYO na dva mjeseca!
Poslušaj
Prijavi grešku
HZMO OBJAVIO DETALJE

Poznati datumi isplata mirovina: Stiže i dodatak, a od siječnja i nova povećanja

Nov?anice 50 Eura
John Angelillo/NEWSCOM
VL
Autor
Večernji.hr
08.12.2025.
u 09:44

Prosječna ukupna mirovina isplaćena u studenom bila je 689 eura, što čini 47,3 posto prosječne plaće

Isplata mirovina za studeni kreće u ponedjeljak, 8. prosinca 2025., priopćio je Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje. Dio umirovljenika svoje je mirovine već primio početkom mjeseca, ovisno o banci na koju im sjedaju primanja. Dobra je vijest da ovoga mjeseca stiže i prvi godišnji dodatak, iako točan datum isplate još nije poznat. Zamjenik ravnatelja HZMO-a, Ivo Bulaja, rekao je da bi dodatak mogao biti isplaćen sredinom prosinca. Iznos dodatka iznosi šest eura za svaku godinu staža, a u više od 180 gradova i općina umirovljenici će dobiti i božićnice, najčešće prema cenzusu.

Poznati datumi isplata mirovina: Stiže i dodatak, a od siječnja i nova povećanja

Prosječna ukupna mirovina isplaćena u studenom bila je 689 eura, što čini 47,3 posto prosječne plaće. Promatramo li samo mirovine po općim propisima za 1,13 milijuna korisnika, prosjek iznosi 560 eura, odnosno 38 posto plaće. Ako se izuzmu korisnici s međunarodnim ugovorima, prosječna radnička mirovina raste na 636 eura. Prosječna starosna mirovina iznosi 695 eura, invalidska 465 eura (32 posto udjela u plaći), a obiteljska 531 euro (36,5 posto udjela). Korisnici osobnih i dijela obiteljskih mirovina primaju prosječno 708 eura, dok 278.000 korisnika najniže mirovine prosječno dobiva 449 eura, što je oko 30 posto prosječne plaće, piše Mirovina.hr.

Nakon godišnjeg dodatka, od 1. siječnja slijedi još jedno povećanje mirovina. Zakonsko usklađivanje prema rastu cijena i plaća primjenjivat će se od početka godine, ali će isplata stići tek u travnju. Prema mirovinskoj reformi koja je stupila na snagu u srpnju, invalidske mirovine povećat će se za 10 posto, umirovljenicima starijima od 70 godina u prijevremenoj mirovini ukinut će se penalizacija, a osobe starije od 65 godina moći će raditi puno radno vrijeme uz istodobnu isplatu polovice mirovine.

FOTO Ovako je Zagreb izgledao prije 13 godina: Toliko snijega nismo vidjeli godinama
Nov?anice 50 Eura
1/35
Ključne riječi
božićnice Umirovljenici mirovina isplata mirovina HZMO mirovine

Komentara 4

Pogledaj Sve
PA
pajokola1
12:35 08.12.2025.

Najveća glupost koju ne mogu ni shvatiti ni opravdati da se "Božićnica" isplaćuje po cenzusu. Božićnica ne bi trebala spadati u socijalnu kategoriju, to bi trebalo ići svima jednako. Ako nema novca za sve onda neka to ne zovu "Božićnicom" ,nego naknadom za ugrožene građane ili kako već god, ali zna se šta je Božićnica, ili svima ili nikom!

NK
Najam krova
12:57 08.12.2025.

Vlada nije dodatnu isplatu u prosincu nazvala Božićnica niti 13. mirovina. Nazvala ju je godišnji dodatak, tako da mogu filozofirati.

HŽalostanV
13:46 08.12.2025.

Očito da u Hrvatskim Općinama nije za sve ljude Božić jednak ! Trebalo bi Božićnicu isplaćivati po godinama radnog staža !

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Europol
Video sadržaj
PRVI REZULTATI RADNE SKUPINE GRIMM

Osnovani su zbog sve češćeg korištenja mladih za počinjenje nasilnih djela po Europi, do sada razotkrili i uhitili skoro 200 osoba

Organizirane kriminalne skupine  "zapošljavaju" maloljetnike u dobi između 13 i 17 godina koje koriste na razne načine: za dilanje droge na ulici, kao čuvare skladišta droge, kao izvlačivače droge iz brodskih kontejnera te kao osobe koje služe za prebacivanje droge distributivnim kanalima kriminalnih skupina

Učitaj još

Kupnja