Isplata mirovina za studeni kreće u ponedjeljak, 8. prosinca 2025., priopćio je Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje. Dio umirovljenika svoje je mirovine već primio početkom mjeseca, ovisno o banci na koju im sjedaju primanja. Dobra je vijest da ovoga mjeseca stiže i prvi godišnji dodatak, iako točan datum isplate još nije poznat. Zamjenik ravnatelja HZMO-a, Ivo Bulaja, rekao je da bi dodatak mogao biti isplaćen sredinom prosinca. Iznos dodatka iznosi šest eura za svaku godinu staža, a u više od 180 gradova i općina umirovljenici će dobiti i božićnice, najčešće prema cenzusu.

Poznati datumi isplata mirovina: Stiže i dodatak, a od siječnja i nova povećanja Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Prosječna ukupna mirovina isplaćena u studenom bila je 689 eura, što čini 47,3 posto prosječne plaće. Promatramo li samo mirovine po općim propisima za 1,13 milijuna korisnika, prosjek iznosi 560 eura, odnosno 38 posto plaće. Ako se izuzmu korisnici s međunarodnim ugovorima, prosječna radnička mirovina raste na 636 eura. Prosječna starosna mirovina iznosi 695 eura, invalidska 465 eura (32 posto udjela u plaći), a obiteljska 531 euro (36,5 posto udjela). Korisnici osobnih i dijela obiteljskih mirovina primaju prosječno 708 eura, dok 278.000 korisnika najniže mirovine prosječno dobiva 449 eura, što je oko 30 posto prosječne plaće, piše Mirovina.hr.

Nakon godišnjeg dodatka, od 1. siječnja slijedi još jedno povećanje mirovina. Zakonsko usklađivanje prema rastu cijena i plaća primjenjivat će se od početka godine, ali će isplata stići tek u travnju. Prema mirovinskoj reformi koja je stupila na snagu u srpnju, invalidske mirovine povećat će se za 10 posto, umirovljenicima starijima od 70 godina u prijevremenoj mirovini ukinut će se penalizacija, a osobe starije od 65 godina moći će raditi puno radno vrijeme uz istodobnu isplatu polovice mirovine.