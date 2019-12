Volite dugo spavati vikendom? Loše je za vaše zdravlje, a evo i zašto!

Dugo spavanje koje je loše za zdravlje smatra se svako koje je duže od 8 sati, a ovo su neke od posljedica:



Glavobolje

Osjećate se kao da će vam glava eksplodirati i čak ponekad nije u pitanju glavobolja, već pritisak. Kada prespavate uobičajeno vrijeme u koje inače doručkujete i pijete kavu doživljavate glavobolje kada se probudite jer vašem tijelu nedostaje doza kofeina i šećera na koje je naviklo.



Loša koncentracija

Kronično dugo spavanje može postarati vaš mozak za gotovo dvije godine i tako vam otežati obavljanje svakodnevnih zadataka. Ljudi koji dugo spavaju bude se češće tijekom noći od onih koji spavaju kratko i to postepeno oštećuje njihovo zdravlje, psihu i koncentraciju.

Umorniji ste

Ako ste ostali budni do kasno jer ste gledali omiljenu seriju, pa ste se odlučili počastiti spavanjem do podne sljedeći dan, moguće je da ćete se zapravo probuditi umorniji nego što ste bili navečer. Kad spavate predugo remetite svoj biološki sat, pa on stanicama u tijelu počne slati poruke koje su drugačije od onih na koje su stanice navikle, zbog čega se javlja pojačani osjećaj slabosti i umora. Iako ste vi možda ustali tek u 11, vaše tijelo počelo je koristiti energiju još u sedam ujutro.



Gubitak pamćenja i zaboravljanje

Imate jaku glavobolju, malaksali ste i spava vam se od predugog ležanja u krevetu, samim time postajet razdražljivi, a manjak koncentracije djeluje tako da sve zaboravljate. Na primjer, vratite se s posla ili kave i ne možete se točno sjetiti što ste pričali s ljudima. Jasan znak za uzbunu.