BREAKING
Koliko dugo bi seks trebao trajati? Idealno vrijeme otkriveno u studiji!

shutterstock
VL
Autor
Večernji.hr
11.12.2025.
u 21:42

Rezultati istraživanja podsjećaju nas na važnost intimnosti u životima i na to kako mali detalji mogu imati veliki utjecaj na našu sreću i zdravlje.

Stručnjaci iz ZipHealth-a otkrili su da Amerikanci i Britanci koji su zadovoljni svojim seksualnim životom preferiraju da seksualne aktivnosti traju oko 35 minuta, uključujući predigru i maženje nakon seksa. Zadovoljstvo u seksualnim odnosima ključan je dio većine romantičnih veza, piše New York Post. Kineski stručnjaci preporučuju parovima, posebno mladim ljudima u dvadesetima, da se upuste u seksualne aktivnosti svaka četiri dana kako bi poboljšali međusobne odnose i vlastito zdravlje. Nedostatak seksualnih aktivnosti često se povezuje s lošim zdravljem.

Prema istraživačima sa Sveučilišta Walden u Minnesoti, žene koje ne prakticiraju seksualne aktivnosti barem jednom tjedno suočavaju se sa 70% većim rizikom od smrti. Analitičari ZipHealth-a, koji su proveli anketu među 1000 sudionika iz SAD-a i Ujedinjenog Kraljevstva, odredili su idealno trajanje seksualnih aktivnosti za optimalne rezultate: 15 minuta predigre, 15 minuta snošaja i 5 minuta maženja nakon seksa.

Rezultati pokazuju da parovi koji dodatnih pet minuta posvete predigri doživljavaju više ženskih orgazama. Također, istraživači navode da gledanje pornografije može povećati trajanje seksualnih aktivnosti. Osim toga, 36% ljudi u SAD-u preferira seks noću, dok 39% najduže trajanje postiže tijekom dana.

Ova saznanja odražavaju rezultate nedavne globalne ankete marke luksuznog donjeg rublja Pour Moi, koja je pokazala da je subota navečer u 22:09 sati najpopularnije vrijeme za intimne trenutke. ‘Zanimljivo je vidjeti kako se intimnost razlikuje diljem svijeta’, rekli su stručnjaci, ‘Večeri vikenda čine se kao najpopularnije vrijeme kada se ljudi osjećaju opuštenije i spremni su uživati u zajedničkom vremenu s partnerom’.
erekcija orgazam libido intima trajanje seksa seks

