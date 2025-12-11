Naši Portali
'Serijska ljubavnica' otkriva

Redovito spava sa oženjenim muškarcima, a sada otkriva: 'Po ova četiri znaka odmah ćete znati da vas partner vara'

Ana Hajduk
11.12.2025.
u 22:15

“Nemam želju za klasičnom monogamnom vezom. Oduvijek imam visok seksualni nagon i običan, rutinski seks jednostavno me ne ispunjava.”

Dok neki jedva čekaju ušuškati se u blagdansku atmosferu, drugi ovo razdoblje koriste za — avanture. Tako barem tvrdi Gweneth Lee, 57-godišnja Britanka koja se opisuje kao “serijska ljubavnica” i koja već godinama ima odnose s oženjenim muškarcima. U razgovoru za Mail Online otkrila je kako blagdani, iznenađujuće, postaju vrhunac sezonskih prevara.

“Za mnoge oženjene muškarce prosinac je savršeno vrijeme za aferu. Stres je visok, očekivanja su ogromna, a intimnost u braku često je na minimumu”, kaže Gweneth. Lee tvrdi da takve veze, iako moralno upitne, nekima predstavljaju “obostrano koristan aranžman” — ona uživa u finim večerama i poklonima, a oni u pažnji koju navodno ne dobivaju kod kuće.

Navodi i primjer jednog ljubavnika, Philipa, čija supruga navodno ima koristi od njihovog aranžmana: “Više ga ne mora odbijati. Može se fokusirati na stvari koje voli — šetnju pasa, obiteljske igre… bez pritiska da bude ‘boginja spavaće sobe’.”

Prema Lee, varalice često ostavljaju male, ali jasne tragove. Ona upozorava na nekoliko najtipičnijih:

  • Telefon uvijek ekranom prema dolje – klasičan znak skrivanja poruka.
  • Novo, skuplje donje rublje ili čarape – posebno ako to prije nije bio običaj.
  • Iznenadna briga o izgledu – poput pažljivo podšišane brade ili njegovanog tijela.
  • Nagla promjena rutine – više “poslovnih sastanaka”, dodatne obaveze, čudni izgovori.

“Muškarci se počnu truditi oko detalja koje su godinama ignorirali”, kaže ona. Gweneth priznaje da svjesno ulazi u veze sa zauzetim partnerima — i to iz vrlo jasnih razloga. “Nemam želju za klasičnom monogamnom vezom. Oduvijek imam visok seksualni nagon i običan, rutinski seks jednostavno me ne ispunjava.” Kaže da je privlači uzbuđenje tajnosti i dinamika koju ne nalazi u tradicionalnim odnosima.

