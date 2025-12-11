RECEPT DANA Bez njih je Božić nezamisliv: Imamo recept za najfinije i najjednostavnije raspucance

Miris čokolade, topla kuhinja i šećer u prahu po cijelom stolu… Blagdani jednostavno ne mogu proći bez raspucanaca. Ovi mali, dekorativni kolačići izgledaju impresivno, a priprema im je toliko jednostavna da uspijevaju baš svaki put — čak i kad ih radite u zadnji tren. Ako tražite recept koji je provjeren, brz i daje savršeno mekane, sočne raspucance s hrskavom koricom, ovo je upravo onaj koji će vas osvojiti.

Sastojci:

50 g maslaca

200 g čokolade za kuhanje

200 g glatkog brašna

½ praška za pecivo

Prstohvat soli

2 jaja

100 g smeđeg (ili bijelog) šećera

1 vanilin šećer

Šećer u prahu (za uvaljati)

Priprema: Otopite maslac i čokoladu, zatim ostavite da se lagano prohladi. U posebnoj posudi pomiješajte brašno, prašak za pecivo i sol. Mikserom izmiksajte jaja, šećer i vanilin šećer, pa umiješajte otopljenu čokoladu s maslacem. Na kraju dodajte suhe sastojke i sve sjedinite u glatku smjesu. Smjesu prekrijte folijom i stavite u hladnjak najmanje 2 sata kako bi se stisnula. Kad je dovoljno čvrsta, oblikujte oko 30 kuglica težine 20 g. Svaku kuglicu dobro uvaljajte u šećer u prahu i posložite na tepsiju obloženu papirom za pečenje. Pecite točno 12 minuta na 180°C u prethodno zagrijanoj pećnici. Savjet: Nemojte ih prepeći — čim se raspuknu i dobiju lijepu koricu, gotovi su. Unutra ostaju mekani i neodoljivi.