Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 54
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFERA HIPODROM
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
FOTO Ovo je mjesto užasa kod Slavonskog Broda, vatrogasac potvrdio: Troje je mrtvih
Poslušaj
Prijavi grešku
Recept koji uvijek uspije

RECEPT DANA Bez njih je Božić nezamisliv: Imamo recept za najfinije i najjednostavnije raspucance

shutterstock
VL
Autor
Ana Hajduk
11.12.2025.
u 09:30

Ako postoji kolačić koji miriše na blagdane i uvijek nestane u trenu — to su raspucanci. Ovaj recept je toliko jednostavan da ćete ga poželjeti raditi cijelu zimu.

Miris čokolade, topla kuhinja i šećer u prahu po cijelom stolu… Blagdani jednostavno ne mogu proći bez raspucanaca. Ovi mali, dekorativni kolačići izgledaju impresivno, a priprema im je toliko jednostavna da uspijevaju baš svaki put — čak i kad ih radite u zadnji tren. Ako tražite recept koji je provjeren, brz i daje savršeno mekane, sočne raspucance s hrskavom koricom, ovo je upravo onaj koji će vas osvojiti.

Sastojci:

  • 50 g maslaca
  • 200 g čokolade za kuhanje
  • 200 g glatkog brašna
  • ½ praška za pecivo
  • Prstohvat soli
  • 2 jaja
  • 100 g smeđeg (ili bijelog) šećera
  • 1 vanilin šećer
  • Šećer u prahu (za uvaljati)

Priprema: Otopite maslac i čokoladu, zatim ostavite da se lagano prohladi. U posebnoj posudi pomiješajte brašno, prašak za pecivo i sol. Mikserom izmiksajte jaja, šećer i vanilin šećer, pa umiješajte otopljenu čokoladu s maslacem. Na kraju dodajte suhe sastojke i sve sjedinite u glatku smjesu. Smjesu prekrijte folijom i stavite u hladnjak najmanje 2 sata kako bi se stisnula. Kad je dovoljno čvrsta, oblikujte oko 30 kuglica težine 20 g. Svaku kuglicu dobro uvaljajte u šećer u prahu i posložite na tepsiju obloženu papirom za pečenje. Pecite točno 12 minuta na 180°C u prethodno zagrijanoj pećnici. Savjet: Nemojte ih prepeći — čim se raspuknu i dobiju lijepu koricu, gotovi su. Unutra ostaju mekani i neodoljivi.
Ključne riječi
božićni kolači raspucanci recept dana recept

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!