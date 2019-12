Uvijek vam se spava na poslu i teško dolazite k sebi ujutro? Lako se razbudite uz ove savjete

Limun

Vitamin C koji se u velikoj količini nalazi u limunu će vas razbuditi, nekad samo i mirisom. Uz to u njemu se nalazi jako malo kalorija ali puno flavonoida koji se povezuju s usporavanjem propadanja kognitivnih, to jest umnih sposobnosti. Sok od cjeđenog limuna pomoći će da se razbudite, ali također pazite da ga ne pijete na prazan želudac jer bi mogao oštetiti sluznicu želuca radi kiselosti.

Voda

Čaša vode odmah nakon buđenja pomoći će hidratiziranju tijela, što će ga odmah i napuniti energijom, te vas razbuditi. Kroz cijeli dan, a čak i dok spavamo, tijelo troši tekućinu iz organizma, pa kad nje nedostaje tijelo traži vode i postaje sve umornije. Osim da pijete vodu, dobro bi bilo da se tuširate ujutro prije početka obaveza jer će mlaka voda razbuditi vaše stanice i poboljšati protok krvi kroz tijelo što će automatski rezultirati većom razinom energije.

Razgibavanje i tjelovježba

Vjerojatno će mnogi od vas brzo preskočiti ovaj savjet, ali postoji neki razlog zašto je ipak na prvom mjestu. Jutarnja tjelovježba, koja ne mora biti fizički teška niti dugotrajna, zaista može utjecati na kvalitetu cijelog dana. Kratke i lagane vježbe rastezanja glave, ruku i nogu, trčanja u mjestu ili jednostavne šetnje pomažu vašem tijelu da se pokrene nakon višesatnog spavanja. Također, tjelovježba podiže razinu endorfina, hormona sreće koji će vam pomoći da se osjećate bolje.

Prvi obrok - jabuka

Možda vam se čini neobično, ali jabuka zaista može pomoći kada se trebate razbuditi. Naime, jabuka obiluje prirodnim šećerima i zdravim ugljikohidratima koji su izrazito korisni kod reguliranja i uspostavljanja krvnog tlaka.

Glazba

Trenutke pospanosti najbolje je razbiti nekim dobrim ritmovima. Ako nemate svoj ured da si pustite glazbu i malo zaplešete, dovoljno je samo na slušalice pustiti vašu omiljenu pjesmu koja će vas razbuditi. Svakako bi bilo dobro uzeti u obzir da pjesma ne bi smjela biti previše meditativna nego poletna, jer su mnoga istraživanja pokazala koliko snažno glazba djeluje na moždane valove. Stoga, imajte na umu da se želite razbuditi, a ne zaspati.

Čokolada

Čokolada je odličan desert ako se ne možete razbuditi. U njoj se nalazi velika količina vitamina B koji poboljšava funkciju mozga. Kockica tamne čokolade ima određenu količinu teobromina koji je vrlo sličan kofeinu.

